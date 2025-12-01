Παναγιώτης Μονεμβασιώτης: Εγώ έχω την πρώτη ευθύνη για την κακή εικόνα – Oι ποδοσφαιριστές έχουν χάσει το ηθικό τους

Την κακή αγωνιστική εικόνα του Ηρακλή σχολίασε ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και εκφράζοντας τους προβληματισμούς του για το γεγονός πως οι «κυανόλευκοι» έχασαν την ευκαιρία να «ανοίξουν» τη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες.

Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της «κυανόλευκης» ΠΑΕ, τόνισε για την αγωνιστική εικόνα του Ηρακλή: «Τις τελευταίες εβδομάδες η εικόνα της ομάδας μας φαίνεται ότι όλο και χειροτερεύει. Για αυτή την κακή εικόνα, έχουμε ευθύνη όλοι. Και επειδή πάντα «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι», θεωρώ ότι την πρώτη ευθύνη την έχω εγώ. Μένω σε άλλη πόλη και είμαι μακριά, άρα δεν είμαι πολύ κοντά, όσο θα έπρεπε στην ομάδα, για να μπορώ να λύνω άμεσα τα προβλήματα. Έχω εμπιστευτεί 3-4 συνεργάτες, οι οποίοι βρίσκονται αντ’ εμού μέσα στην ομάδα, η οποία φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων, γιατί αντί να γίνεται καλύτερη, γίνεται χειρότερη.

Η ομάδα πριν λίγες μέρες προσέλαβε τον τρίτο προπονητή, οι δυο πρώτοι προπονητές την ομάδα δεν την βοήθησαν. Ο ένας προπονητής άφησε απροπόνητη την ομάδα και αποχώρησε μόνος του. Ο άλλος προπονητής, αν θυμόσαστε τα παιχνίδια, και όταν ξεκίναγε να κάνει αλλαγές, η ομάδα χειροτέρευε συνέχεια».

«Αβοήθητος ο προπονητής»

Όσον αφορά στο αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στον Καμπανιακό και την έλευση του Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς, ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης δήλωσε: «Τώρα έχουμε τρίτο προπονητή, που παρέλαβε την ομάδα μας πριν λίγες μέρες. Και αντί κάποιοι που είναι εντός του οργανισμού να τον υποδεχτούν και να προσπαθήσουν να τον βοηθήσουν, κάποιοι ήταν δυσαρεστημένοι, γιατί δεν συνέχισαν το πόστο που ήταν λίγες μέρες πριν. Αυτός είναι και ο λόγος που χάθηκε το αποτέλεσμα χθες (σ.σ. με τον Καμπανιακό).

Ο προπονητής έμεινε αβοήθητος να κάνει λάθη. Το ματς το χάσαμε από τον πάγκο καθαρά, αλλά εμείς δεν ρίχνουμε ευθύνες στον προπονητή, γιατί είναι μόνο τρεις ημέρες. Ρίχνουμε ευθύνες στον εαυτό μας και τον υπόλοιπο οργανισμό, που βρίσκεται κοντά στην ομάδα, γιατί όφειλαν να έχουν προετοιμάσει τον προπονητή, όφειλαν να τον έχουν βοηθήσει λίγο περισσότερο».

«Να βρούμε άνθρωπο που σέβονται στα αποδυτήρια»

Ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης εξέφρασε παράλληλα την απογοήτευση για το γεγονός πως ο Ηρακλής χάνει ευκαιρίες να ξεφύγει στη βαθμολογία: «Είμαστε πάρα πολύ λυπημένοι, γιατί η ομάδα έχασε ακόμα μια ευκαιρία να ξεφύγει στη βαθμολογία. Είμαστε λυπημένοι γιατί με αυτό τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα δίνει το δικαίωμα στους αντιπάλους να πιστεύουν ότι αυτοί μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Είμαστε απογοητευμένοι από πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν θέλω να τα απαριθμήσω, γιατί θα μιλάω πάρα πολλή ώρα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να βρούμε λύση.

Και η λύση είναι να βρούμε έναν άνθρωπο για τα αποδυτήρια, τον οποίο να τον σέβονται και να τον φοβούνται. Να τον εκτιμούν και να μπει μια τάξη, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση όπου οι ποδοσφαιριστές έχουν χάσει το ηθικό τους.

Οι προπονητές που έχουν περάσει δεν τους έχουν βοηθήσει και η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι σε μια κρίσιμη καμπή, που αν δεν προσέξουμε μπορεί να γίνει ζημιά. Άρα λοιπόν καλώ και εσάς και τους φίλους της ομάδας μας όλοι να σπεύσουμε πάνω από το πρόβλημα, για να μπορέσουμε να «θεραπεύσουμε» τα προβλήματα που έχουν βγει μέσα από την αγωνιστική διαδικασία της ομάδας».

Σημειώνεται πως η αλλαγή σελίδας στα διοικητικά της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής δεν αφορά μονάχα το ιδιοκτησιακό και τις μετοχές, αλλά και τη διάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου. Εκτός από μεγαλομέτοχος, ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης είναι και πρόεδρος πλέον στους «κυανόλευκους».

Πηγή: metrosport.gr