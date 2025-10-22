ΠΑΕ Άρης: Νέο πρόβλημα με Καντεβέρε, αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στο γόνατο

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα τραυματισμών στον Άρη, καθώς ο Τίνο Καντεβέρε θα υποβληθεί ξανά σε εξετάσεις.

Ο ίδιος αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στο γόνατο και μένει να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Εκτός προγράμματος έμειναν και οι Φαμπιάνο Λέισμαν, Ντούντου, Φρίντεκ και Χαμζά Μεντίλ. Ο πρώτος αντικαταστάθηκε υποχρεωτικά στο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Ο Ντούντου Ροντρίγκες τραυματίστηκε καθώς ήταν στον πάγκο του ίδιου αγώνα, ενώ ο Μάρτιν Φρίντεκ έχει κάκωση στο γόνατο και ο Χαμζά Μεντίλ ενοχλήσεις στο πόδι.

Αντίθετα, ο Ούρος Ράτσιτς πήρε μέρος σε μεγάλο κομμάτι του προγράμματος και λογικά θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Κυριακής (26/10), ενώ ο Κάρλες Πέρεθ έκανε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.

