MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΕ Άρης: Νέο πρόβλημα με Καντεβέρε, αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στο γόνατο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα τραυματισμών στον Άρη, καθώς ο Τίνο Καντεβέρε θα υποβληθεί ξανά σε εξετάσεις.

Ο ίδιος αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στο γόνατο και μένει να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Εκτός προγράμματος έμειναν και οι Φαμπιάνο Λέισμαν, Ντούντου, Φρίντεκ και Χαμζά Μεντίλ. Ο πρώτος αντικαταστάθηκε υποχρεωτικά στο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Ο Ντούντου Ροντρίγκες τραυματίστηκε καθώς ήταν στον πάγκο του ίδιου αγώνα, ενώ ο Μάρτιν Φρίντεκ έχει κάκωση στο γόνατο και ο Χαμζά Μεντίλ ενοχλήσεις στο πόδι.

Αντίθετα, ο Ούρος Ράτσιτς πήρε μέρος σε μεγάλο κομμάτι του προγράμματος και λογικά θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Κυριακής (26/10), ενώ ο Κάρλες Πέρεθ έκανε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΕ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ισραήλ: Απελάθηκαν 32 ακτιβιστές που βοηθούσαν Παλαιστίνιους στο μάζεμα της ελιάς, στη Δυτική Όχθη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη και Γιάννενα- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων σε διασταύρωση – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Κρεμλίνο για συνάντηση Πούτιν – Τραμπ: Οι ημερομηνίες δεν έχουν καθοριστεί

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 108 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα