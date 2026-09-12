Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο σήμερα στο Πανθεσσαλικό με στόχο τη δεύτερη διαδοχική του νίκη – Κανάλι και ώρα μετάδοσης
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THESTIVAL TEAM
Μετά το διπλό στην Τρίπολη επί του Αστέρα, ο Ηρακλής «φιλοξενεί» σήμερα (12/09) ως τυπικά γηπεδούχος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου τον Ατρόμητο, με στόχο να πετύχει τη δεύτερη διαδοχική του νίκη στην Super League.
Σημειώνεται πως το Καυτανζόγλειο δεν είναι σε κατάσταση να φιλοξενήσει ποδοσφαιρικό αγώνα, γι αυτό και το Ηρακλής-Ατρόμητος θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τους Κυανόλευκους να δίνουν επί της ουσίας ένα ακόμα παιχνίδι μακριά από τη φυσική τους έδρα.
Τέλος, ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 21:00 το βράδυ, ενώ το κανάλι που θα δείξει ζωντανά του παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της Super League είναι το ΣΚΑΪ.
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