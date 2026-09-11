Ζελένσκι: Ο Τραμπ πρέπει να επιβάλλει “τώρα” κυρώσεις στη Μόσχα
Intime
THESTIVAL TEAM
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να επιβάλει «τώρα» νέες κυρώσεις στη Ρωσία, μετά τις πρόσφατες φονικές επιθέσεις στην Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Οι κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν τώρα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο φόρουμ Yalta European Strategy. «Ειλικρινά, μερικές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται γρήγορα», πρόσθεσε.
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