Ζελένσκι: Ο Τραμπ πρέπει να επιβάλλει “τώρα” κυρώσεις στη Μόσχα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να επιβάλει «τώρα» νέες κυρώσεις στη Ρωσία, μετά τις πρόσφατες φονικές επιθέσεις στην Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



«Οι κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν τώρα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο φόρουμ Yalta European Strategy. «Ειλικρινά, μερικές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί οι αποφάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται γρήγορα», πρόσθεσε.