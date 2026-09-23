Ο Αχιλλέας Μπέος κατήγγειλε τους διαιτητές του Βόλος – ΑΕΚ για παράνομο στοιχηματισμό

Ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος κατέθεσε μήνυση κατά των διαιτητών του αγώνα, Βόλος – ΑΕΚ, κατηγορώντας τους για παράνομο στοιχηματισμό στην αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Βόλος είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα με την ΑΕΚ και ο Αχιλλέας Μπέος υποστήριξε ότι διαιτητής και VAR έκαναν “έγκλημα που έγινε εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου”. Ζήτησε έτσι να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άρειο Πάγο και στον Εισαγγελέα που ασχολείται με τον παράνομο στοιχηματισμό.

Ο δήμαρχος του Βόλου βρέθηκε στα δικαστήρια το πρωί της Τετάρτης και υποστήριξε ότι υπέβαλλε μήνυση εναντίον τους “γιατί πραγματικά με αυτά που έχουν ακουστεί και πλέον αγγίζουν την πραγματικότητα με αυτά που είδαμε, ότι εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό”.

Ο “ισχυρός άνδρας” της θεσσαλικής ομάδας πρόσθεσε δε τα εξής: “Είναι δηλαδή οι κύριοι συντελεστές αυτού του εγκλήματος, που έγινε, κι έχουν συμμετοχή σε αυτό το έγκλημα, μεγάλο. Ζητάω ταυτόχρονα να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άρειο Πάγο και στον Εισαγγελέα που ασχολείται με τον παράνομο στοιχηματισμό. Στη συγκεκριμένη μήνυση είναι ξεκάθαρος ο δόλος.

Με εξώδικό μου προς την ΕΠΟ ζητώ οι συγκεκριμένοι διαιτητές να βγουν από τους πίνακες μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, γιατί εάν δεν βγουν συμμετέχουν κι αυτοί σε ένα μεγάλο αδίκημα. Δεν μπορεί από τη στιγμή που η ιστορία αυτή είναι εν εξελίξει αυτοί να σφυρίζουν και να καθορίζουν τις τύχες ομάδων και ιστοριών ολόκληρων”.