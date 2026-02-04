Νέα Τούμπα: Το αίτημα στην εφορία αρχαιοτήτων και η συνάντηση με τον Αγγελούδη

Οι εξελίξεις που αφορούν τη Νέα Τούμπα «τρέχουν» με τον ΠΑΟΚ να κάνει αίτημα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων για τη χορήγηση άδειας διενέργειας διερευνητικών τομών στο σύνολο της έκτασης και να αναμένει τη συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, που προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), ο ΠΑΟΚ έκανε αίτημα προς την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για τη χορήγηση άδειας διενέργειας διερευνητικών τομών στο σύνολο της έκτασης όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο γήπεδο.

Η εν λόγω διαδικασία προβλέπεται από προγενέστερη απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και αποτελεί απαραίτητο στάδιο για την απρόσκοπτη πρόοδο του έργου, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ έχει αιτηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, με στόχο τον ουσιαστικό συντονισμό των ενεργειών που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο του έργου.

