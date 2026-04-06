Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή – Το αίτημα της οικογένειας που απορρίφθηκε

Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου που υπέστη την Παρασκευή έμφραγμα και ενώ ετοιμαζόταν να πάρει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.

Η είδηση έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με την οικογένεια Λουτσέσκου να βιώνει ώρες αγωνίας.

Ο Ρουμάνος προπονητής και πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ, Ραζβάν, παραμένει στη ΜΕΘ και σύμφωνα με όσα μεταφέρουν τα ΜΜΕ της Ρουμανίας διατηρείται στη ζωή με τη βοήθεια μηχανημάτων ευρισκόμενος σε κώμα.

Ο υπουργός Υγείας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, δήλωσε την Κυριακή το βράδυ ότι ο Μιρτσέα Λουτσέσκου βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, και η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες 24-48 ώρες από ιατρικής άποψης.

Η οικογένειά του λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης ζήτησε την επείγουσα μεταφορά του σε εξειδικευμένη ιδιωτική κλινική της Βιέννης, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε από την ιατρική ομάδα του ρουμανικού νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύεται.

Στο πλευρό του πατέρα του βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής και ο γιος του Ραζβάν.

«Τι θα μπορούσα να πω; Είναι μια δύσκολη, περίπλοκη κατάσταση. Δεν έχω πολλά περισσότερα… Οι άνθρωποι στο νοσοκομείο θα σας δώσουν όλες τις πληροφορίες. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου.