MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μετά το “παραιτηθείτε όλοι”, ο Γιαννακόπουλος λέει “εγώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έξαλλος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγη ώρα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη στο Παλέ ζήτησε παραιτήσεις από προπονητές και παίκτες.

Αργότερα με νέα ανάρτησή του στο Instagram δήλωσε σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει στο τέλος της σεζόν στο ΟΑΚΑ την 8η Euroleague.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Εδώ μέσα στην βροχή. Εγώ θα επιμείνω θα το πω. Δεν πάτε να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θρήνος στην Κρήτη για τον 33χρονο Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό: Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή, λέει η αδερφή του

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Το ηχηρό μήνυμα του Bad Bunny στα Grammy: Έξω ο ICE, είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ζώα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Δράμα: Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός δεκάδων επισκεπτών στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

“Τσουχτερά” τα θαλασσινά ενόψει Σαρακοστής – Πόσο αυξήθηκε η τιμή τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ηράκλειο: Ανήλικος μέθυσε και κατέληξε στο νοσοκομείο

ΔΕΘ 11 λεπτά πριν

Έρχεται δυναμική η 31η Agrotica στη ΔΕΘ στις 12 Μαρτίου