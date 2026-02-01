MENOY

Απίστευτο ξέσπασμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Άρης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο “Παλέ” με σκορ 102-95 για τη Basket League.

Η νέα κακή εμφάνιση από το σύνολο του τριφυλλιού προκάλεσε το απίστευτο ξέσπασμα του ιδιοκτήτη της “πράσινης”, ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

“Προπονητές, βοηθοί προπονητών, παίκτες είστε όλοι ξεφτιλισμένοι και όταν γυρίσετε στην Αθήνα να πάτε να παραιτηθείτε όλοι σας. Ντροπή σας ρε” ανέφερε ο ισχυρός άνδρας των πρασίνων με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ στην αρχική του τοποθέτηση στα αγγλικά είπε πως “δεν έχετε ιδέα που παίζετε. Εδώ είναι Παναθηναϊκός”.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος

