Θρίαμβος του Άρη, υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο “Παλέ”

Ένας Άρης βγαλμένος από το παρελθόν, έγραψε την πιο λαμπρή σελίδα του στη φετινή Basket League, πανηγυρίζοντας έναν σπουδαίο θρίαμβο με 102-95 στην παράταση απέναντι στον Παναθηναϊκό για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με όπλα το πάθος, την ενέργεια και την απόλυτη συγκέντρωση σε άμυνα και επίθεση, οι «κιτρινόμαυροι» επιβλήθηκαν στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο του «τριφυλλιού», έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος «σκέπασε» τα καλάθια.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με κάρφωμα του Χολμς και άμεση απάντηση του Κώστα Αντετοκούνμπο, με τον Άρη να δείχνει από νωρίς ενέργεια και διάθεση. Ο Μήτρου-Λονγκ έδωσε το πρώτο προβάδισμα στους «κιτρινόμαυρους» (4-2), ενώ οι Τζόουνς και Νουά κράτησαν ψηλά την ένταση, με τον Άρη να υπερέχει στις περισσότερες μονομαχίες. Παρά το μικρό προβάδισμα του Παναθηναϊκού στο τέλος της πρώτης περιόδου (22-23), οι γηπεδούχοι έμεναν απόλυτα ανταγωνιστικοί.

Στη δεύτερη περίοδο οι «πράσινοι» έτρεξαν σερί 7-0, όμως ο Άρης αντέδρασε με Νουά, Μποχωρίδη και Πουλιανίτη, μπαίνοντας ξανά σε θέση οδηγού. Ο Αντετοκούνμπο κυριάρχησε αμυντικά, ο Νουά έγινε ο πρώτος διψήφιος του ματς και το ημίχρονο έκλεισε ισόπαλο (42-42).

Με οδηγό τον «καυτό» Μπράις Τζόουνς, ο Άρης μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και ξέφυγε μέχρι το +7 (57-50), παίζοντας εξαιρετική άμυνα. Οι φιλοξενούμενοι περιορίστηκαν στους 14 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο έκλεισε στο 63-56, στο καλύτερο διάστημα των γηπεδούχων.

Στην τέταρτη περίοδο ο Άρης έφτασε μέχρι το +15, με τον Άντζουσιτς κομβικό από τη γραμμή των βολών, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από την αποβολή του Εργκίν Αταμάν μετά από έντονες διαμαρτυρίες. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, εκμεταλλεύτηκε λάθη των γηπεδούχων και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση (87-87) με τρίποντο του Ερνανγκόμεθ.

Στον έξτρα χρόνο, ο Άρης έδειξε χαρακτήρα. Ο Μήτρου-Λονγκ πέτυχε μεγάλο τρίποντο, ο Αντετοκούνμπο κυριάρχησε ξανά στην άμυνα και ο Μποχωρίδης έδωσε λύσεις στην επίθεση, με τον Νουά να «σφραγίζει» από τις βολές μια τεράστια νίκη, την 8η στο πρωτάθλημα, σε ένα παιχνίδι-θρίλερ.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87 (κ.α), 102-95

