MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρίαμβος του Άρη, υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο “Παλέ”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας Άρης βγαλμένος από το παρελθόν, έγραψε την πιο λαμπρή σελίδα του στη φετινή Basket League, πανηγυρίζοντας έναν σπουδαίο θρίαμβο με 102-95 στην παράταση απέναντι στον Παναθηναϊκό για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με όπλα το πάθος, την ενέργεια και την απόλυτη συγκέντρωση σε άμυνα και επίθεση, οι «κιτρινόμαυροι» επιβλήθηκαν στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο του «τριφυλλιού», έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος «σκέπασε» τα καλάθια.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με κάρφωμα του Χολμς και άμεση απάντηση του Κώστα Αντετοκούνμπο, με τον Άρη να δείχνει από νωρίς ενέργεια και διάθεση. Ο Μήτρου-Λονγκ έδωσε το πρώτο προβάδισμα στους «κιτρινόμαυρους» (4-2), ενώ οι Τζόουνς και Νουά κράτησαν ψηλά την ένταση, με τον Άρη να υπερέχει στις περισσότερες μονομαχίες. Παρά το μικρό προβάδισμα του Παναθηναϊκού στο τέλος της πρώτης περιόδου (22-23), οι γηπεδούχοι έμεναν απόλυτα ανταγωνιστικοί.

Στη δεύτερη περίοδο οι «πράσινοι» έτρεξαν σερί 7-0, όμως ο Άρης αντέδρασε με Νουά, Μποχωρίδη και Πουλιανίτη, μπαίνοντας ξανά σε θέση οδηγού. Ο Αντετοκούνμπο κυριάρχησε αμυντικά, ο Νουά έγινε ο πρώτος διψήφιος του ματς και το ημίχρονο έκλεισε ισόπαλο (42-42).

Με οδηγό τον «καυτό» Μπράις Τζόουνς, ο Άρης μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και ξέφυγε μέχρι το +7 (57-50), παίζοντας εξαιρετική άμυνα. Οι φιλοξενούμενοι περιορίστηκαν στους 14 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο έκλεισε στο 63-56, στο καλύτερο διάστημα των γηπεδούχων.

Στην τέταρτη περίοδο ο Άρης έφτασε μέχρι το +15, με τον Άντζουσιτς κομβικό από τη γραμμή των βολών, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε και από την αποβολή του Εργκίν Αταμάν μετά από έντονες διαμαρτυρίες. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, εκμεταλλεύτηκε λάθη των γηπεδούχων και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση (87-87) με τρίποντο του Ερνανγκόμεθ.

Στον έξτρα χρόνο, ο Άρης έδειξε χαρακτήρα. Ο Μήτρου-Λονγκ πέτυχε μεγάλο τρίποντο, ο Αντετοκούνμπο κυριάρχησε ξανά στην άμυνα και ο Μποχωρίδης έδωσε λύσεις στην επίθεση, με τον Νουά να «σφραγίζει» από τις βολές μια τεράστια νίκη, την 8η στο πρωτάθλημα, σε ένα παιχνίδι-θρίλερ.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87 (κ.α), 102-95

Πηγή: metrosport.gr

Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Είχαν τέρμα τα ντεσιμπέλ σε καταστήματα της Θεσσαλονίκης – Πέντε συλλήψεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Χίος: Χειμερινός κολυμβητής έχασε τη ζωή του

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Από τη στιγμή που αποσύρθηκε η Χαρούλα Αλεξίου, τις “μισώ” όλες τις άλλες

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 16 ώρες πριν

Παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου η κοπή της βασιλόπιτας της Φιλόπτωχου Αδερφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Έξαλλος ο Τραμπ μετά τα Grammy: Αδύνατο να τα παρακολουθήσει κανείς, δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Έπσταϊν

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Πέτρος Λαγούτης – Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Η πρώτη αντίδραση του ηθοποιού στις φήμες περί χωρισμού τους