Μεσογειακοί Αγώνες: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική Γυναικών στο χάντμπολ

Με μία ακόμη σημαντική διάκριση ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της στο χάντμπολ των 20ών Μεσογειακών Αγώνων στο Τάραντο, καθώς η Εθνική γυναικών επικράτησε της Αλγερίας με 29-25 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Η ελληνική ομάδα χρειάστηκε να ξεπεράσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό παιχνίδι στον μικρό τελικό, καθώς οι δύο ομάδες παρέμειναν κοντά στο σκορ για μεγάλο διάστημα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 13-13, ενώ η αμφίρροπη εικόνα συνεχίστηκε και στα πρώτα λεπτά της επανάληψης.

Το καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης ήρθε μετά το 42ο λεπτό, όταν η Εθνική πραγματοποίησε επιμέρους σερί 4-0 και μετέτρεψε το 16-16 σε 20-16, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα. Η Αλγερία προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης και μείωσε σε 22-20 στο 48′, όμως οι Ελληνίδες διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά την πίεση και διατήρησαν τον έλεγχο έως το φινάλε, φτάνοντας στο 29-25.

Η τρίτη θέση αποτελεί σημαντική επιτυχία για το ελληνικό γυναικείο χάντμπολ και συμπληρώνει ιδανικά την παρουσία των ελληνικών εθνικών ομάδων στη διοργάνωση, μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική Ανδρών.

Τα πεντάλεπτα: 0-2, 2-4, 5-7, 8-9, 11-11, 13-13 (ημ.), 15-15, 16-16, 21-17, 23-20, 26-23, 29-25.

ΕΛΛΑΔΑ (Δανήλος): Κερλίδη 2, Μεντεσίδου 1, Γκάτζιου 1, Σαμολαδά 3, Τσικνάκη (8/30, 27%), Ανδρίτσου 9, Τροχίδου 7, Παπαδοπούλου 2, Κουκμίση, Βασιλείου, Μανιά 2, Χριστοπούλου, Σεβδίλη 2, Καπρινιώτη.

Διαιτητές: Αζάμπι- Μπεν Αμπντελατιφ (Τυνησία), Παρατηρητές: Τρεσπίντι (Ελλάδα)- Καπλάνης (Κύπρος), Δίλεπτα: 6-5, Πέναλτι: 2/2-4/4