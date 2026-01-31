Με δάκρυα στα μάτια η Καπνίση: Συναθλήτριες μου τραμπουκίστηκαν, φίλαθλοι μας ξυλοκοπήθηκαν! – Δείτε βίντεο

Σοκαρισμένη και με δάκρυα στα μάτια εμφανίστηκε η παίκτρια της ΑΕΚ, Μαρία Καπνίση, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ αμέσως μετά την ισοπαλία 1-1 με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, για τη 16η αγωνιστική της Α΄Εθνικής Γυναικών.

Η αθλήτρια κατήγγειλε την τραμπούκικη επίθεση περίπου 50 κουκουλοφόρων που εισέβαλαν στις κερκίδες του γηπέδου λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ζητώντας άμεση παρέμβαση της πολιτείας.

Η Καπνίση τόνισε ότι παρά την ισοπαλία, η ΑΕΚ βλέπει το παιχνίδι ως νέα αρχή. «Ξέραμε ότι το Μοσχάτο είναι ένας δυνατός αντίπαλος, αλλά στο τελευταίο λεπτό έλειψε η συγκέντρωση και δεχτήκαμε το γκολ», δήλωσε.

Όμως, το μεγαλύτερο σοκ προήλθε από τα επεισόδια στις κερκίδες. Η παίκτρια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι συναθλήτριες μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοι μας ξυλοκοπήθηκαν και το καταγγέλλω δημόσια. Δεν γίνεται άλλο με την οπαδική βία. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο να εισέρχονται τραμπούκοι και να ξυλοκοπούν όποιον θέλουν. Πλέον το μπαλάκι είναι στην πολιτεία».