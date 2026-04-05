Λευτέρης Πετρούνιας: Ο Άρχοντας των Κρίκων κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε σε μια ακόμα κορυφή!

Ο Έλληνας “άρχοντας των κρίκων” κατάφερε να νικήσει τον ανταγωνισμό και να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο World Cup της ενόργανης γυμναστικής που γίνεται στο Κάιρο.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε άψογα το πρόγραμμά του, έκανε μια πολύ καλή έξοδο και προσγείωση και βαθμολογήθηκε με 14.366, γεγονός που του έδωσε την κορυφή στο Κάιρο.

Οι Λιού και Αβετισιάν, οι δύο ανταγωνιστές του Πετρούνια δεν κατάφεραν να τον περάσουν και έμειναν πίσω του, συμπληρώνοντας το βάθρο.

Η βαθμολογία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου:

Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366

Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300

Λιου (Κίνα) – 13.866

Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833

Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800

Άλβαρες (Χιλή) – 13.400

Χιμένεθ (Ισπανία) – 13.066