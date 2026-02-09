MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιβάν σε παίκτες του ΠΑΟΚ: Κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο ματς

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Σε μια κίνηση ουσίας προχώρησε σήμερα ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος επικοινώνησε με το ποδοσφαιρικό τμήμα πριν από την έναρξη της προπόνησης. Η παρέμβαση του διοικητικού ηγέτη του Δικεφάλου εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών που διατηρεί με την ομάδα, επιθυμώντας να δώσει το σύνθημα της αντεπίθεσης τώρα που η σεζόν εισέρχεται στην πλέον καθοριστική της καμπή.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προς τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, ο κ. Σαββίδης ζήτησε απόλυτη προσήλωση και πνευματική διαύγεια. Υπογράμμισε τη σημασία της συγκέντρωσης στους στόχους που έχουν τεθεί, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νοοτροπία του νικητή που πρέπει να διέπει τον σύλλογο στην τελική ευθεία της χρονιάς. «Να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι που έρχεται ως το πιο σημαντικό, σα να είναι το τελευταίο και μόλις τελειώσει ένα παιχνίδι, στο οποίο θα τα έχουμε δώσει όλα, να σκεφτόμαστε πως θα κερδίσουμε το επόμενο», υπογραμμίστηκε μεταξύ άλλων.

Η ομιλία διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, με τον Ιβάν Σαββίδη να λειτουργεί ως εμψυχωτής, αναδεικνύοντας την ακλόνητη εμπιστοσύνη του στις ικανότητες και τον χαρακτήρα του ρόστερ.

