Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Θα μας λείψει ο Πέτρος Μάνταλος, ήταν πολύ χρήσιμος και ως ποδοσφαιριστής και στα αποδυτήρια

Για τα φιλικά παιχνίδια με Παραγουάη και Ουγγαρία μίλησε ο προπονητής της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά αναφέρθηκε και στο «αντίο» του Πέτρου Μάνταλου από την ομάδα.

Στα 34 του χρόνια, ο Πέτρος Μάνταλος αποφάσισε να αποσυρθεί από την Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας, με το οποίο “μέτρησε” 71 συμμετοχές και 7 γκολ.

Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

“Είναι τέσσερις μήνες ουσιαστικά που δεν είχαμε υποχρεώσεις. Έχουμε μπροστά μας δύο φιλικά με δύο διαφορετικές ομάδες. Και οι δύο είναι ομάδες υψηλού επιπέδου. Θα είναι πολύ καλό τεστ όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση που έχουμε γιατί έχει περάσει αρκετό διάστημα από την τελευταία μας συγκέντρωση και τα παιχνίδια που κάναμε στον τελευταίο κύκλο των αγωνιστικών μας υποχρεώσεων.

Να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να κρατήσουμε τον τρόπο παιχνιδιού. Πόσο ανταγωνιστικοί θα είμαστε με αυτούς τους αντιπάλους και ακριβώς λόγω της απώλειας της επαφής που είχαμε το τελευταίο διάστημα πόσο μπορούμε να κρατήσουμε ένα καλό επίπεδο”.

Για τα νέα πρόσωπα στις κλήσεις: “Σίγουρα οι περίοδοι του Μαρτίου και του Ιουνίου θα πρέπει ως Εθνική να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το ρόστερ. Έχουμε παιδιά που θα αγωνιστούν για πρώτη φορά, αλλά και παιδιά που δεν έχουν πολλά παιχνίδια με την Εθνική. Υπάρχουν και κάποια παιδιά που δεν έχουν κληθεί για διάφορους λόγους, κάποιοι είχαν τραυματισμούς, απουσίες από παιχνίδια”.

Για την απόφαση του Πέτρου Μάνταλου να αποχωρήσει από την Εθνική: “Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου κύκλου των παιχνιδιών μας ενημέρωσε πως επιθυμούσε να σταματήσει από την Εθνική Ομάδα. Μιλήσαμε μαζί του, μίλησα και εγώ μαζί του.

Ήταν πολύ ειλικρινής, μπορούσα να καταλάβω πλήρως το σκεπτικό του. Ήταν πολύ χρήσιμος και ως ποδοσφαιριστής και με την παρουσία του στα αποδυτήρια. Γιατί είναι από τους πιο έμπειρους, σίγουρα θα μας λείψει ο Πέτρος. Ένας παίκτης που έχει προσφέρει για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ομάδα.

Θέλω να τον ευχαριστήσω όχι μόνο για την περίοδο που είμαστε μαζί, αλλά και για όλη του την παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Εθνική γιατί έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Θα μας λείψει και θέλω να του ευχηθώ ότι καλύτερο για τη συνέχεια. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός επαγγελματίας και εύχομαι να παίξει ακόμα αρκετά χρόνια ποδόσφαιρο”.