Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Η απογοήτευση του αποκλεισμού να μας κάνει πιο δυνατούς και πιο εγωιστές

Στην επόμενη μέρα της Εθνικής ομάδας μετά τον αποκλεισμό από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στο κίνητρο των διεθνών ενόψει των δύο τελευταίων αγώνων της προκριματικής φάσης κόντρα σε Σκωτία και Λευκορωσία στάθηκε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου για την αναμέτρηση με τους Σκωτσέζους.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον αποκλεισμό της Εθνικής από τα τελικά του Μουντιάλ: «Είναι μία αρκετά μεγάλη απογοήτευση. Γενικά η πορεία μας τον τελευταίο χρόνο μας έδωσε το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε ομάδα -βάσει και της εικόνας που είχαμε- που θα ήταν στο Παγκόσμιο. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Έχουμε όμως μία ομάδα που είναι πολύ καλή. Έχουμε παιδιά που αισθάνθηκαν την ίδια απογοήτευση. Αυτή μπορεί να μας κάνει πιο δυνατούς. Πιο εγωιστές και πιο συγκεντρωμένους, όταν αλλάζουμε λίγο το επίπεδο των παιχνιδιών που κάνουμε. Όλα αυτά ώστε μελλοντικά να έχουμε μία πιο αποδοτική εικόνα. Όχι μόνο βάσει του ποδοσφαίρου που παίζουμε, αλλά και όσον αφορά στα αποτελέσματα που πρέπει να παίρνουμε σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια».

Για τον απολογισμό των τεσσάρων αγώνων: «Σε αυτά τα 4 προκριματικά παιχνίδια ήταν ένα που κάναμε και δεν καλύψαμε το level που μπορούμε ως ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν το παιχνίδι με την Δανία εδώ. Νομίζω ότι ως ομάδα και η εικόνα της στο γήπεδο και τη διάθεση των παικτών να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα όσον αφορά καθαρά το παιχνίδι αρκετά καλή όμως πιστεύω ότι οι λεπτομέρειες του παιχνιδιού -που στο ποδόσφαιρο παίζουν σπουδαίο ρόλο- δεν ήταν μαζί μας. Δεχθήκαμε αρκετά γκολ. Δεχθήκαμε γκολ με όλους τους τρόπους και μη συνηθισμένους τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αυτό είχε πολύ μεγάλο κόστος.

Όμως είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου αυτό. Μας έχει συμβεί σε αυτά τα προκριματικά. Μας έχει απογοητεύσει, όμως η πίστη στο γκρουπ και η πίστη των ίδιων των παικτών παραμένει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε στο μέλλον και να βελτιωνόμαστε. Να καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που μπορεί να παρουσιάστηκε. Και αυτό για να μπορούμε να είμαστε πιο έτοιμοι στις προκλήσεις που έχουμε».