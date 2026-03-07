Ιστορική άνοδος για την Καλαμάτα στη Stoiximan Super League μετά από 25 χρόνια

Η Καλαμάτα πανηγυρίζει μία ιστορική επιτυχία, καθώς με τη νίκη της στη Νέα Σμύρνη εξασφάλισε την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από 25 χρόνια.

Η «Μαύρη Θύελλα» επικράτησε 1-0 του Πανιωνίου και εξασφάλισε την άνοδο στη Stoiximan Super League, βάζοντας τέλος σε μία μακρά περίοδο αναμονής για τους φίλους της ομάδας.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Μορέιρα στο 38ο λεπτό, δίνοντας προβάδισμα στην Καλαμάτα σε ένα παιχνίδι με ένταση και δυνατές μονομαχίες.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, πανηγυρίζοντας μία νίκη που γράφει ιστορία για τον σύλλογο.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από ένταση από τα πρώτα λεπτά. Στις αρχές του αγώνα ο Κολοβός αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο μεσοεπιθετικός του Πανιωνίου χτύπησε στο πρόσωπο τον Μάντζη, με τον διαιτητή να τον αποβάλλει. Το περιστατικό προέκυψε μετά από έντονη διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στον Κολοβό και τον Στρούγγη. Αρχικά ο ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα, ωστόσο η ένταση που ακολούθησε και η σύρραξη μεταξύ των παικτών οδήγησαν τελικά στην αποβολή του.

Με αυτή την επιτυχία, ο προπονητής της Καλαμάτας, Αλέκος Βοσνιάδης, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη φήμη του ως «μάστερ των ανόδων» στο ελληνικό ποδόσφαιρο.Για τους φιλάθλους της ομάδας, η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί την αρχή μίας νέας εποχής!

Οι συνθέσεις:

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (59′ Φοκάμ), Αυλωνίτης, Ζούλιας, Σαραμαντάς (59′ Κιάκος), Μπελμόντ (83′ Παπαγεωργίου), Ντίας, Κολοβός, Γιακόβλεφ, Μόρσεϊ (72′ Κρητικός), Μωραΐτης (59′ Βοΐλης).

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Μιράντα (72′ Τσορνομάζ), Οικονόμου, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Κατάλντι (83′ Μπονέτο), Μάντζης (83′ Τσελεπίδης), Μορέιρα (72′ Κωτσόπουλος), Τσέλιος (63′ λ.τ Παμλίδης), Μ. Μορέιρα.

Πηγή: metrosport.gr