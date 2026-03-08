Ηρακλής-Παναθηναϊκός 76-74: Ο Ημίθεος γύρισε από το -21 και “έλιωσε” τον Παναθηναϊκό στο Ιβανώφειο

Ο Παναθηναϊκός, που παρουσιάστηκε με δεκάδα και χωρίς τους Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ, κατάφερε να απωλέσει διαφορά 21 πόντων από το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και ο Ηρακλής με καρδιά, ψυχή και ένα φλεγόμενο Ιβανώφειο πήρε και αυτός τη δική του νίκη της χρονιάς.

Με τη νίκη του αυτή ο Ηρακλής ανέβηκε στο 8-10 και στην 7η θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 15-4, παραμένοντας στη 2η θέση της βαθμολογίας, με την ΑΕΚ να βρίσκεται μία νίκη πίσω του (14-4).

Στην επόμενη αγωνιστική (21η) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ (15/3, 16:00) και την ίδια μέρα ο Ηρακλής παίζει στη Ρόδο με τον Κολοσσό (15/3, 12:45).

Και οι δύο ομάδες έχουν ενδιάμεσα αγωνιστική υποχρέωση για την Ευρώπη: Την Τετάρτη (11/3, 19:45) ο Ηρακλής υποδέχεται στον νοκ άουτ προημιτελικό την εσθονική TAL TECH και ο Παναθηναϊκός για τη Euroleague παίζει εντός έδρας την Πέμπτη (12/3, 22:00) τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Άστοχος ο Ηρακλής, ξέφυγε ο Παναθηναϊκός

Με μεγαλύτερη διάθεση μπήκε στο ματς ο Ηρακλής και με πρωτοβουλίες του Τσιακμά προηγήθηκε 6-3, με τον Παναθηναϊκό να απαντάει με Ναν και Χέις – Ντέιβις για το 8-11. Δύο τρίποντα από Έντλερ-Ντέιβις και Στρονγκ έβαλαν τον Ηρακλή ξανά μπροστά (16-13), όμως ο Ναν είχε βρει ρυθμό επιθετικά και φτάνοντας τους 10 προσωπικούς πόντους σημάδεψε το 18-20 του πρώτου δεκαλέπτου.

Με τον Μήτογλου να συνεισφέρει σημαντικά στον τομέα των ριμπάουντ και ακόμα περισσότερο στο σκοράρισμα, βάζοντας 7 σερί πόντους, το σκορ έγινε 22-29. Την ίδια στιγμή οι γηπεδούχοι απειλούσαν μόνο από τα 6,75, όμως ήταν άστοχοι (0/6 τρίποντα σε 5′) κι έτσι ο Γκραντ έγραψε το πρώτο διψήφιο προβάδισμα (22-32). Η απόσταση για τους «πράσινους» άνοιξε στο 22-36, ο Ηρακλής βρήκε σκορ μετά από 4′ με τον Φάντερμπερκ (27-38) και το ημίχρονο έκλεισε με τη μέγιστη διαφορά ως εκείνο το σημείο και το +15 (28-43) χάρη στο τρίποντο του Ρογκαβόπουλου. Διάστημα στο οποίο ο Ηρακλής είχε περισσότερες εκτελεσμένες επιθέσεις (11/36 σουτ έναντι 16/29), όμως ήταν άστοχος στα τρίποντα (3/19).

Στο +21 ο Παναθηναϊκός, επική ανατροπή ο Ηρακλής

Απροβλημάτιστα και γρήγορα με τους Σορτς – Ρογκαβόπουλο ο Παναθηναϊκός πήγε στο +21 (29-50) και παρότι το μομέντουμ ήταν σε «πράσινα» χέρια, οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς αντέδρασαν. Βάζοντας πίεση στην άμυνα και στο μπροστά μέρος του παρκέ με πρωταγωνιστές τους Σμιθ και Μωραΐτη μείωσε σε 45-57 χάρη σε σερί 6-0. Ο Σορτς έδωσε προσωρινά ανάσα στην ομάδα του, όμως ο Μωραΐτης ξανά και ο Στρονγκ με τρίποντο έβαλαν… φωτιά στο κατάμεστο Ιβανώφειο, διαμορφώνοντας το 50-59 της τρίτης περιόδου.

Μετά από ένα άκαρπο δίλεπτο με εκατέρωθεν άστοχες επιθέσεις (0/5 σουτ – 0/4 σουτ) ο Ναν έκανε το 52-63 από τη γραμμή των βολών, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν εκμεταλλευτεί στο έπακρο την αρρυθμία της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, που δεν πατούσε πλέον καθόλου δυνατά στο γήπεδο. Έτσι, ο Ηρακλής με πολυφωνία στην επίθεση πλησίασε στο 60-64 στο 36′ και ακόμα περισσότερο στο 63-66. Σορτς και Ναν έκαναν το 63-70, όμως ο Ηρακλής δεν το έβαλε κάτω, φέρνοντας το ματς στα ίσια και στο 70-70 με τον Στρονγκ στο 1’33” πριν το τέλος. Με ατομική ενέργεια ο Ναν έγραψε το 70-72, ο ίδιος απάντησε στον Έντλερ-Ντέιβις (72-74), ο Μωραΐτης έβαλε τις βολές του (74-74 στα 35”) και στην επόμενη επίθεση ο Ναν δεν μπόρεσε να σκοράρει ξανά. Ο Στρονγκ πήρε το ριμπάουντ και στο φινάλε του αγώνα ο Έντλερ-Ντέιβις σκόραρε αμαρκάριστος στη ρακέτα με buzzer beater για το 76-74.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 28-43, 50-59, 76-74

Πηγή: sdna.gr