Ηρακλής: Νέο sold out στο Ιβανώφειο – Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια με Ολυμπιακό

Κατάμεστο σε ακόμη ένα παιχνίδι του Ηρακλή στη φετινή Stoiximan GBL, θα είναι το Ιβανώφειο.

Οι οπαδοί του Ημίθεου εξαφάνισαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (14/02) στις 16:00 μ.μ. και έτσι σχεδόν μία εβδομάδα πριν το τζάμπολ το ματς είναι και επισήμως sold out.

Στη σχετική ανακοίνωση προχώρησε το πρωί της Κυριακής (08/02) η ΚΑΕ Ηρακλής με ανάρτηση στα social media.