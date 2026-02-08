Ηρακλής: Νέο sold out στο Ιβανώφειο – Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια με Ολυμπιακό
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Κατάμεστο σε ακόμη ένα παιχνίδι του Ηρακλή στη φετινή Stoiximan GBL, θα είναι το Ιβανώφειο.
Οι οπαδοί του Ημίθεου εξαφάνισαν σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο (14/02) στις 16:00 μ.μ. και έτσι σχεδόν μία εβδομάδα πριν το τζάμπολ το ματς είναι και επισήμως sold out.
Στη σχετική ανακοίνωση προχώρησε το πρωί της Κυριακής (08/02) η ΚΑΕ Ηρακλής με ανάρτηση στα social media.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δίκτυο Συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ: Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να επαναθεμελιωθεί εκ βάθρων
- Έκτακτο: Εξαφανίστηκε σκιέρ στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν – Σε εξέλιξη έρευνες
- Τρόμος στο Περιστέρι: Άγνωστος επιτίθεται σε γυναίκες με παιδιά σε παιδική χαρά – Προσπάθησε να πατήσει δύο παιδιά με το ΙΧ του