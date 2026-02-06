Ηρακλής: Απορρίφθηκε η προσφυγή Ευγενίου και Ατλαμάζογλου κατά της ΕΕΑ

Απορρίφθηκε η προσφυγή που είχαν καταθέσει οι Ευγενίου και Ατλαμάζογλου κατά της ΕΕΑ, από το Διοικητικό Δικαστήριο.

Η υπόθεση αφορούσε την απόφαση, που σχετίζεται με τον Μονεμβασιώτη, με το δικαστήριο να επιβεβαιώνει τη νομιμότητα και την ορθότητα των σχετικών χειρισμών. Η απόφαση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δικαστικών εξελίξεων που δεν δικαιώνουν τις επιλογές των προσφευγόντων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη θέση του νομικού επιτελείου του Μονεμβασιώτη. Τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν κρίθηκαν αβάσιμα, χωρίς να πείσουν το δικαστήριο ως προς την ουσία τους.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις σε νομικό επίπεδο και την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, η Δικαιοσύνη έδωσε εκ νέου σαφή απάντηση, δείχνοντας πως οι αποφάσεις της δεν επηρεάζονται από εξωδικαστικές πιέσεις ή επικοινωνιακές τακτικές.

