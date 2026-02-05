MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΚΑΕ Άρης “υποκλίθηκε” στους οπαδούς για την ατμόσφαιρα στο Παλέ κόντρα στη Νεπτούνας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η ΚΑΕ Άρης υποκλίθηκε στον κόσμο της ομάδας για την τρομερή ατμόσφαιρα που δημιούργησε στο χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι με τη Νεπτούνας στο Αλεξάνδρειο, για το EuroCup.

Οι φίλοι των “κιτρινόμαυρων” γέμισαν ασφυκτικά το γήπεδο για το must win παιχνίδι με την ομάδα της Λιθουανίας και στο τζάμπολ εκτόξευσαν χιλιάδες κίτρινα χαρτάκια, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες στις εξέδρες.

Την προσοχή τράβηξε και η αντίδραση του ιδιοκτήτη του συλλόγου, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος εμφανίστηκε να υποκλίνεται προς τον κόσμο, αναγνωρίζοντας τη στήριξη και το πάθος των φιλάθλων του Άρη.

Μία ημέρα μετά την αναμέτρηση, η ΚΑΕ Άρης Betsson προχώρησε σε λιτή αλλά χαρακτηριστική ανάρτηση, αναφερόμενη τόσο στο κλίμα που επικράτησε στο Αλεξάνδρειο όσο και στη συνέχεια της προσπάθειας, γράφοντας: «Τι (παραπάνω) να πούμε εμείς, όταν παραμιλάει όλη η Ευρώπη; Όλοι μαζί, για να ζήσουμε περισσότερες χαρές…».

ΚΑΕ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή με απόφαση του Εφετείου πρώην σωφρονιστικός υπάλληλος για βιασμό εκδιδόμενης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Βόλος: 36χρονη επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στο Τμήμα μετά από επεισόδιο με τους γονείς της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Καρυστιανού για τραγωδία στη Χίο: Το κράτος δεν αποτρέπει τις παράνομες εισβολές – Αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Ο γιος της 56χρονης δασκάλας γιόγκα λέει ότι η μητέρα του έχει σοβαρή ψυχική διαταραχή – “Είναι μια δύσκολη κατάσταση, θέλει βοήθεια”

ΥΓΕΙΑ 2 ώρες πριν

Βρέφη: Ο εγκέφαλός τους οργανώνει τον κόσμο από πολύ νωρίς – Τι ανακάλυψαν οι νευροεπιστήμονες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Το βίντεο στο TikTok για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής – “Έτσι για την… αλλαγή”