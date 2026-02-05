Η ΚΑΕ Άρης “υποκλίθηκε” στους οπαδούς για την ατμόσφαιρα στο Παλέ κόντρα στη Νεπτούνας

Η ΚΑΕ Άρης υποκλίθηκε στον κόσμο της ομάδας για την τρομερή ατμόσφαιρα που δημιούργησε στο χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι με τη Νεπτούνας στο Αλεξάνδρειο, για το EuroCup.

Οι φίλοι των “κιτρινόμαυρων” γέμισαν ασφυκτικά το γήπεδο για το must win παιχνίδι με την ομάδα της Λιθουανίας και στο τζάμπολ εκτόξευσαν χιλιάδες κίτρινα χαρτάκια, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες στις εξέδρες.

Την προσοχή τράβηξε και η αντίδραση του ιδιοκτήτη του συλλόγου, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος εμφανίστηκε να υποκλίνεται προς τον κόσμο, αναγνωρίζοντας τη στήριξη και το πάθος των φιλάθλων του Άρη.

Μία ημέρα μετά την αναμέτρηση, η ΚΑΕ Άρης Betsson προχώρησε σε λιτή αλλά χαρακτηριστική ανάρτηση, αναφερόμενη τόσο στο κλίμα που επικράτησε στο Αλεξάνδρειο όσο και στη συνέχεια της προσπάθειας, γράφοντας: «Τι (παραπάνω) να πούμε εμείς, όταν παραμιλάει όλη η Ευρώπη; Όλοι μαζί, για να ζήσουμε περισσότερες χαρές…».