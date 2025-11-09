Η απίστευτη ιστορία του Παναγιώτη Καραΐσκου – Από τα ναρκωτικά, δύο φορές νικητής σε Μαραθώνιο

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αναδείχθηκε για δεύτερη φορά νικητής στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, μετά την πρωτιά το 2023.

Πρόκειται για έναν εξαιρετικό αθλητή, με πάθος για το άθλημα και ήθος, καθώς παρότι τερμάτισε πρώτος, περίμενε στον τερματισμό για να συγχαρεί τους άλλους συναθλητές του που ακολούθησαν.

Το χρυσό μετάλλιο, και κάθε μετάλλιο που κατακτά, αποτελεί μια δικαίωση για τον 37χρονο Παναγιώτη, ο οποίος έχει παλέψει με τρομακτικούς δαίμονες για να φτάσει μέχρι εδώ και αυτά που έχει περάσει, φαντάζουν ανυπέρβλητα εμπόδια.

Πώς έμπλεξε με τα ναρκωτικά

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Πετρούπολη της Αττικής, ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν ένα παιδί γεμάτο ενέργεια και όνειρα. Μικρός ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής, ενώ για ένα διάστημα ασχολήθηκε και με το τζούντο.

Μεγάλωσε με την υποστήριξη της οικογένειάς του, αλλά έζησε δύσκολες στιγμές όταν εθίστηκε στα ναρκωτικά, περνώντας από τη χρήση κάνναβης μέχρι την ηρωίνη.

Η ζωή του πήρε λάθος στροφή και ο εθισμός του αυτός αποτέλεσε μία σκοτεινή περίοδο, που παραλίγο να του στερήσει τα πάντα.

Στην ηλικία των 16 ετών έκανε σχέση με μια κοπέλα, η οποία ήταν εθισμένη στα ναρκωτικά. Αυτό παρέσυρε και τον Παναγιώτη, ο οποίος άφησε το… κατηχητικό και “κόλλησε” με το χασίς.

“Ημουν ένα παιδί που είχα μεγαλώσει στο κατηχητικό, έπαιζα ποδόσφαιρο και ήμουν σε καλό επίπεδο στο τζούντο. Τα παράτησα όλα. Ξεκίνησα με χασίς, άρχισα φυσικά το κάπνισμα. Στην παρέα μου έκαναν χρήση ναρκωτικών. Σταδιακά ξεκίνησε η κατηφόρα…”, έχει πει σε συνέντευξή του.

Η χρήση ναρκωτικών είχε γίνει μέρος της καθημερινότητάς του, με αποκορύφωμα τρεις καθοριστικές στιγμές που τον οδήγησαν στην απόφαση να αλλάξει. Αρχικά η σύλληψή του με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, έπειτα ο θάνατος ενός φίλου του από υπερβολική δόση μπροστά στα μάτια του, αλλά και η δική του παραλίγο μοιραία δόση που τον άφησε στα πρόθυρα του θανάτου, έγιναν οι λόγοι για να προσπαθήσει να αλλάξει τρόπο ζωής.

“Στα 15,5 μου έτη δοκίμασα ναρκωτικά, και από αθλητής έγινα χρήστης. Πέρασαν 6 χρόνια μέχρι να το καταλάβω και να πάρω την απόφαση να πω ότι έχω πρόβλημα και πρέπει να ακολουθήσω άλλο δρόμο. Έξι χρόνια δυσκολία, ειδικά τα 2 τελευταία. Όταν είσαι στον κόσμο των ναρκωτικών, τίποτα δεν δουλεύει σωστά και καθαρά, έχεις μια ψευδαίσθηση ότι “το έχεις”, το ελέγχεις, ότι δεν έχεις πρόβλημα. Έλεγα πως είμαι αθλητής και όχι εξαρτημένος, ήταν οι άμυνές μου που μου τις έβγαζε η χρήση για να μην πω ότι έχω θέμα”, αποκάλυψε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή “Buongiorno”.

“Ήμουν παιδί που ασχολιόμουν με τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, πήγαινα κατηχητικό. Ψάχνοντας κατάλαβα ότι είμαι καταπιεσμένος, ότι έκανα κάποια πράγματα χωρίς να το καταλαβαίνω και να το νιώθω καταπιεστικά. Όταν μπήκα στον κόσμο των ναρκωτικών απομακρύνθηκα από μόνος μου γιατί ήξερα ότι κάνω κάτι κακό, αλλά παράλληλα το ήθελα και έλεγα ότι “το έχω”. Απομακρύνθηκα και εγώ και μετά και οι άλλοι”, συνέχισε.

Η “επιστροφή” και η στήριξη της οικογένειάς του

Για το πότε αποφάσισε να βάλει τέλος σε όλα αυτά που βίωνε, είπε: “Είχα ένα μεγάλο δικαστήριο σε πολύ μικρή ηλικία, με είχαν πιάσει με μία μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Πέρασα από δικαστήρια, Άρειο Πάγο κτλ., είδα ανθρώπους να φεύγουν από την ζωή, είδα φίλους μου και άλλους ανθρώπους να μπαίνουν φυλακή. Ήταν κάποια χαστούκια και ταρακουνήματα που με έκαναν να πω ότι “τι κάνεις;” και “τι θα κάνεις; Ή θα μπεις φυλακή ή θα πεθάνεις ή θα κόψεις και θα πας σε άλλον δρόμο””, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Καραΐσκος.

Και προσέθεσε αναφορικά με τα άτομα που τον στήριξαν: “Με στήριξε η οικογένειά μου, οι γονείς μου και ο αδερφός μου. Ήταν δίπλα μου πάντα, δεν με εγκατέλειψαν ποτέ, ούτε όταν ήμουν στα πρόθυρα να μπω φυλακή, ούτε όταν ήμουν στα πρόθυρα να κινδυνεύσει η ζωή μου από υπερβολική δόση. Με στήριξαν με την αγάπη τους. Αναρωτήθηκα γιατί τους στεναχωρώ και τους κάνω αυτό το πράγμα, και ότι δεν τους αξίζει”.

Ο πρώτος Μαραθώνιος και το μήνυμά του

Το 2013, ένας φίλος του Παναγιώτη, του πρότεινε να τρέξουν μαζί τον Μαραθώνιο της Αθήνας. Χωρίς προετοιμασία, τερμάτισε την κλασική διαδρομή, βιώνοντας ένα συναίσθημα που δεν είχε ξαναζήσει. “Κατάλαβα ότι υπάρχουν πολύ πιο δυνατά και ωραία πράγματα στη ζωή από τις ουσίες”, ήταν τα λόγια του.

Έκτοτε, το τρέξιμο έγινε η νέα του αγάπη και κίνητρο, οδηγώντας τον να κερδίσει τον Αυθεντικό Μαραθώνιο και να αποτελέσει παράδειγμα δύναμης και επιμονής. Και από εκεί που κάποτε πάλευε απλώς για να επιβιώσει, σήμερα στέκεται στο υψηλότερο σκαλί του Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Εστειλε ένα μήνυμα για τη “μάχη” του με τα ναρκωτικά και για το επίτευγμά του να βγει νικητής από αυτήν.

“Ποτέ να μην τα παρατάμε, ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα, και ποτέ να μην υποτιμάμε τίποτα, γιατί και εγώ υποτιμούσα το τρέξιμο, όταν το έβλεπα να το κάνουν οι άλλοι, όταν έπαιζα ποδόσφαιρο και τζούντο, αλλά όταν το δοκίμασα και είδα πώς λειτουργεί σε μένα πάνω, τα οφέλη και πώς με κάνει να νιώθω, είπα μην το ξανακάνεις αυτό στην ζωή σου (σ.σ. τα ναρκωτικά)”, τόνισε κλείνοντας.

