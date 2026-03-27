MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γκαγκάτσης: Με επιμονή οι επιτυχίες θα έρθουν για την Εθνική Ελλάδος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με επιμονή οι επιτυχίες θα έρθουν για την Εθνική Ελλάδος σύμφωνα με όσα είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης στο χαιρετισμό του προς τους φιλάθλους, ενόψει της νέας προσπάθειας στη League A του Nations League.

Ο χαιρετισμός του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, αναφέρει:

«Φίλες και φίλοι,

«Έχοντας πίσω μας την πορεία μας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προχωράμε με προσήλωση και ενότητα. Ο πρώτος φιλικός αγώνας της Εθνικής Ομάδας για το 2026, με την Παραγουάη, αποτελεί την αφετηρία μιας νέας διαδρομής με καθαρή στόχευση.

Το βλέμμα μας είναι στραμμένο στις αναμετρήσεις με την Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία στην Α League του UEFA Nations League. Η παρουσία μας ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης είναι ιστορική, καθώς καταγράφηκε για πρώτη φορά, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία μεγάλη αγωνιστική πρόκληση για τους παίκτες μας, που έχουν πλέον το ισχυρό κίνητρο να αποδείξουν την αξία τους στον υψηλό ανταγωνισμό.

Κομβικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια των διεθνών μας διαδραματίζει διαχρονικά η αφοσίωση και η στήριξη των φιλάθλων. Μια στήριξη που δεν περιορίζεται μόνο στις επιτυχίες, αλλά αποδεικνύεται ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, όπως η πιο πρόσφατη της Εθνικής: η απογοήτευση για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ δεν θα υπήρχε, αν δεν υπήρχαν προσδοκίες, ελπίδα και βαθιά πίστη σε αυτή την ομάδα.

Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, χτίζεται η επόμενη μέρα. Καλή επιτυχία στη νέα αρχή της ομάδας, με ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες, ισχυρότερη πίστη και τη βεβαιότητα ότι, με επιμονή, οι επιτυχίες θα έρθουν».

Εθνική Ελλάδος Μάκης Γκαγκάτσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

ΗΠΑ και Ιράκ ανακοίνωσαν ότι “ενισχύουν τη συνεργασία τους” εναντίον των επιθέσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Θέλετε να χάσετε βάρος; Μία βαρετή συνήθεια μπορεί να σας βοηθήσει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Με 27 αθλητές και αθλήτριες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U20 και U17 στο Ρίο ντε Τζανέιρο η εθνική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Όταν η Μαρινέλλα έγραψε και τραγούδησε “Με τoν Γκάλη, τον Γιαννάκη” για να υμνήσει τον μπασκετικό Άρη – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Συναυλία και δράση για την υπεράσπιση των μουσικών στούντιο στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Γερμανία: Υπέρ νέων απεργιών τάχθηκαν πιλότοι και προσωπικό καμπίνας της Lufthansa- Συμφωνία με το προσωπικό εδάφους