Formula 1: Ο Νόρις πήρε την pole position για τον αγώνα Sprint του Σάο Πάολο
Ο Λάντο Νόρις της McLaren εξασφάλισε την pole position για τον αγώνα Sprint του Σάο Πάολο την Παρασκευή (7/11), με τον ομόσταυλό του και πλησιέστερο αντίπαλο στη βαθμολογία, Όσκαρ Πιάστρι, να κατατάσσεται τρίτος.
Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes θα ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση, δίπλα στον Βρετανό – ο οποίος είχε κερδίσει τον περσινό αγώνα sprint,μ για τον σαββατιάτικο (8/11) αγώνα στο Ίντερλαγκος.
Ο Νόρις προηγείται του Πιάστρι κατά έναν βαθμό στη γενική κατάταξη, με τέσσερα Γκραν Πρι και δύο αγώνες sprint (συμπεριλαμβανομένου του αυριανού) να απομένουν. Ο αγώνας των 100 χιλιομέτρων προσφέρει οκτώ βαθμούς στον νικητή, με τους οκτώ πρώτους να βαθμολογούνται.
The perfect start to the weekend for Lando #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/XTPzqtlVNX— Formula 1 (@F1) November 7, 2025
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ