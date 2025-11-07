MENOY

Formula 1: Ο Νόρις πήρε την pole position για τον αγώνα Sprint του Σάο Πάολο

Φωτογραφία: X
THESTIVAL TEAM

Ο Λάντο Νόρις της McLaren εξασφάλισε την pole position για τον αγώνα Sprint του Σάο Πάολο την Παρασκευή (7/11), με τον ομόσταυλό του και πλησιέστερο αντίπαλο στη βαθμολογία, Όσκαρ Πιάστρι, να κατατάσσεται τρίτος.

Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes θα ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση, δίπλα στον Βρετανό – ο οποίος είχε κερδίσει τον περσινό αγώνα sprint,μ για τον σαββατιάτικο (8/11) αγώνα στο Ίντερλαγκος.

Ο Νόρις προηγείται του Πιάστρι κατά έναν βαθμό στη γενική κατάταξη, με τέσσερα Γκραν Πρι και δύο αγώνες sprint (συμπεριλαμβανομένου του αυριανού) να απομένουν. Ο αγώνας των 100 χιλιομέτρων προσφέρει οκτώ βαθμούς στον νικητή, με τους οκτώ πρώτους να βαθμολογούνται.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Formula 1

