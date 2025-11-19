MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europe Cup: ΠΑΟΚαρα από ατσάλι πήρε νίκη-πρόκριση στα 0,4 του δευτερολέπτου κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ένα τρελό φινάλε με συνεχείς ανατροπές βάφτηκε ασπρόμαυρο, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει 88-87 την Μπράουνσβαϊγκ με ανατροπή στην ανατροπή και να κερδίζει την πρωτιά στον όμιλό του και παράλληλα την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.

Παρότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 4-8 με δύο τρίποντα του Ομπιέσι, ο ΠΑΟΚ δεν αποπροσανατολίστηκε. Με τους Μουρ και Μέλβιν να δίνουν λύσεις κοντά και μακριά από το καλάθι έγινε το 12-8 και ο δεύτερος βάζοντας εφτά διαδοχικούς πόντους και φτάνοντας τους 14 προσωπικούς, οδήγησε την ομάδα του στο 23-14. Ο ΠΑΟΚ είχε βρει ρυθμό (8 ασίστ), ο Ζάρας με τρίποντο έγραψε το 28-19 και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 30-23.

Τζάκσον και Μπράουν έστειλαν τη διαφορά για πρώτη φορά στο +10 (35-25), o Mέλβιν την συντήρησε στα ίδια επίπεδα (43-33) και ο Δικέφαλος έδειχνε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι και να αντιδράει σε κάθε προσπάθεια επιστροφής της Μπράουνσβαϊγκ. Με τρίποντο ο Ντίμσα έκανε το 50-37, όμως η Μπράουνσβαϊγκ με ένα μικρό σερί μείωσε στο 50-41 του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε το τρομερό 79% στα δίποντα (19/29).

Τρελό φινάλε, ήρωας ο Μουρ

Ο ΠΑΟΚ ήθελε να χτίσει διαφορά, όμως οι Ν’Γκεσάν και Ζίλκα μείωσαν σε 54-48, όμως ο Ντίμσα με τρίποντο έγραψε το 59-48 και ο Τζόουνς διατήρησε αυτή τη διαφορά (63-54). Ωστόσο, οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς δεν ήταν πλέον τόσο εύστοχοι και αποτελεσματικοί στην επίθεση κι έτσι η Μπράουνσβαϊγκ κατάφερε να πλησιάσει στο 63-58 της τρίτης περιόδου.

Η διαφορά έπεσε και στο καλάθι (66-64) με δύο σερί τρίποντα του Ομπιέσι και ο Μπράουν με τον ίδιο τρόπο έδωσε μια ανάσα στον ΠΑΟΚ (71-66). Το ματς όμως είχε γίνει πλέον ντέρμπι και η γερμανική ομάδα πίστευε στην ανατροπή και με τέσσερις σερί πόντους του Σέρφιλντ έγινε το 74-74 στο 35′, ενώ ο ίδιος με τρίποντο έβαλε την ομάδα του μπροστά (74-77). Ο Μέλβιν έδωσε ξανά το προβάδισμα με τρίποντο, με τον Ομπιέσι να απαντάει για το 81-84 στο 38′.

Ο ΠΑΟΚ βιαζόταν να σκοράρει, ήταν άτσαλος στις επιλογές του, αλλά με τις βολές του Τζάκσον μείωσε σε 83-84 στα 59” πριν το φινάλε. Ο Ν’Γκεσάν μετά από επιθετικό ριμπάουντ είχε 1/2 βολές και ο Μπράουν κερδίζοντας τρεις βολές έγραψε το 86-85 στα 14”. Στην τελευταία επίθεση ο Ομπιέσι σκόραρε με αριστερό λέι απ και στα 0,5” φαινομενικά όλα είχαν… τελειώσει. Κι όμως, ο ΠΑΟΚ βρήκε πάλι τη λύση! Μετά το τάιμ άουτ του Ζντοβτς, ο Κόνιαρης πέταξε την μπάλα προς το καλάθι, ο Μουρ έκανε το άλεϊ ουπ χωρίς να ευστοχήσει, αλλά παίρνοντας το φάουλ ψηλά.

Ο Αμερικανός είχε 2/2 για το 88-87 και στην πραγματικά τελευταία επίθεση ο Τζόουνς σφαλιάρισε την μπάλα και ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη.

Μπάσκετ ΠΑΟΚ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

