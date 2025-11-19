Europe Cup: ΠΑΟΚαρα από ατσάλι πήρε νίκη-πρόκριση στα 0,4 του δευτερολέπτου κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ

Ένα τρελό φινάλε με συνεχείς ανατροπές βάφτηκε ασπρόμαυρο, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει 88-87 την Μπράουνσβαϊγκ με ανατροπή στην ανατροπή και να κερδίζει την πρωτιά στον όμιλό του και παράλληλα την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.

Παρότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 4-8 με δύο τρίποντα του Ομπιέσι, ο ΠΑΟΚ δεν αποπροσανατολίστηκε. Με τους Μουρ και Μέλβιν να δίνουν λύσεις κοντά και μακριά από το καλάθι έγινε το 12-8 και ο δεύτερος βάζοντας εφτά διαδοχικούς πόντους και φτάνοντας τους 14 προσωπικούς, οδήγησε την ομάδα του στο 23-14. Ο ΠΑΟΚ είχε βρει ρυθμό (8 ασίστ), ο Ζάρας με τρίποντο έγραψε το 28-19 και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 30-23.

Τζάκσον και Μπράουν έστειλαν τη διαφορά για πρώτη φορά στο +10 (35-25), o Mέλβιν την συντήρησε στα ίδια επίπεδα (43-33) και ο Δικέφαλος έδειχνε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι και να αντιδράει σε κάθε προσπάθεια επιστροφής της Μπράουνσβαϊγκ. Με τρίποντο ο Ντίμσα έκανε το 50-37, όμως η Μπράουνσβαϊγκ με ένα μικρό σερί μείωσε στο 50-41 του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε το τρομερό 79% στα δίποντα (19/29).

Τρελό φινάλε, ήρωας ο Μουρ

Ο ΠΑΟΚ ήθελε να χτίσει διαφορά, όμως οι Ν’Γκεσάν και Ζίλκα μείωσαν σε 54-48, όμως ο Ντίμσα με τρίποντο έγραψε το 59-48 και ο Τζόουνς διατήρησε αυτή τη διαφορά (63-54). Ωστόσο, οι παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς δεν ήταν πλέον τόσο εύστοχοι και αποτελεσματικοί στην επίθεση κι έτσι η Μπράουνσβαϊγκ κατάφερε να πλησιάσει στο 63-58 της τρίτης περιόδου.

Η διαφορά έπεσε και στο καλάθι (66-64) με δύο σερί τρίποντα του Ομπιέσι και ο Μπράουν με τον ίδιο τρόπο έδωσε μια ανάσα στον ΠΑΟΚ (71-66). Το ματς όμως είχε γίνει πλέον ντέρμπι και η γερμανική ομάδα πίστευε στην ανατροπή και με τέσσερις σερί πόντους του Σέρφιλντ έγινε το 74-74 στο 35′, ενώ ο ίδιος με τρίποντο έβαλε την ομάδα του μπροστά (74-77). Ο Μέλβιν έδωσε ξανά το προβάδισμα με τρίποντο, με τον Ομπιέσι να απαντάει για το 81-84 στο 38′.

Ο ΠΑΟΚ βιαζόταν να σκοράρει, ήταν άτσαλος στις επιλογές του, αλλά με τις βολές του Τζάκσον μείωσε σε 83-84 στα 59” πριν το φινάλε. Ο Ν’Γκεσάν μετά από επιθετικό ριμπάουντ είχε 1/2 βολές και ο Μπράουν κερδίζοντας τρεις βολές έγραψε το 86-85 στα 14”. Στην τελευταία επίθεση ο Ομπιέσι σκόραρε με αριστερό λέι απ και στα 0,5” φαινομενικά όλα είχαν… τελειώσει. Κι όμως, ο ΠΑΟΚ βρήκε πάλι τη λύση! Μετά το τάιμ άουτ του Ζντοβτς, ο Κόνιαρης πέταξε την μπάλα προς το καλάθι, ο Μουρ έκανε το άλεϊ ουπ χωρίς να ευστοχήσει, αλλά παίρνοντας το φάουλ ψηλά.

Ο Αμερικανός είχε 2/2 για το 88-87 και στην πραγματικά τελευταία επίθεση ο Τζόουνς σφαλιάρισε την μπάλα και ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη.