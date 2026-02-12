Εθνική Ελλάδας: Με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στο Nations League

Η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία θα είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στο επόμενο Nations League, το οποίο θα αρχίσει στις 24-26 Σεπτεμβρίου, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να είναι στη League A πλέον.

Η άνοδος στην 1η Κατηγορία της διοργάνωσης προσθέτει πόντους στο πρεστίζ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, φέρνει όμως και πιο δύσκολους αντιπάλους. Ο Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του ήξεραν ότι η κλήρωση δεν θα ήταν εύκολη και οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν τελικά είναι η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία.

Με τους Γερμανούς η Ελλάδα έχει συναντηθεί σε προκριματικά Μουντιάλ και Euro, με τους Ολλανδούς είχε βρεθεί αντιμέτωπη στα προκριματικά του Euro 2024 ενώ με τη Σερβία είναι για πρώτη φορά στον ίδιο όμιλο μεγάλης διοργάνωσης.

Οι αγώνες του Nations League θα αρχίσουν το διάστημα 24-26 Σεπτεμβρίου και οι δύο πρώτοι του κάθε ομίλου της League A θα προκριθούν στους προημιτελικούς, οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η θέση των ομίλων θα συμμετάσχουν στα μπαράζ ανόδου-παραμονής ενώ όσες τερματίσουν στην 4η θέση θα υποβιβαστούν απευθείας στη League B.

Όλοι οι όμιλοι της League A

1oς Όμιλος

Γαλλία

Ιταλία

Βέλγιο

Τουρκία

2ος Όμιλος

Γερμανία

Ολλανδία

Σερβία

Ελλάδα

3ος Όμιλος

Ισπανία

Κροατία

Αγγλία

Τσεχία

4ος Όμιλος

Πορτογαλία

Δανία

Νορβηγία

Ουαλία