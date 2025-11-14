Εμμανουήλ Καραλής: Ήταν δύσκολη η μάχη με τη δυσλεξία – Σημαντικό κεφάλαιο για μένα ο Αντετοκούνμπο

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη φιλία του με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τη μάχη με την δυσλεξία, αλλά και για ένα σοβαρό τραυματισμό που λίγο έλειψε να του στοιχίσει την καριέρα του.

«Ναι, μεγαλώνοντας εγώ, όταν πήγαινα σχολείο, μαζί με την αδελφή μου που ήμασταν συμμαθητές, η καθηγήτρια έλεγε κάτι πάρα πολύ απλό και μετά λέει “Παιδιά, το καταλάβατε;” και όλοι έλεγαν “Ναι, ναι, ναι, το καταλάβαμε” και εγώ ήμουν από πίσω και δεν είχα καταλάβει και έλεγα ναι, ενώ μέσα μου δεν είχα καταλάβει, οπότε λέω “Παιδιά, χαζός είμαι;”», είπε ο αθλητής του επί κοντώ.

«Αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα και σε τέτοια και σε αυτή την ηλικία, όταν συνειδητοποιείς μόνος σου ότι κάτι δεν πάει καλά γύρω σου, χάνεις τον κόσμο κάτω από τα πόδια σου, οπότε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Ευτυχώς, ήμουν πάρα πολύ τυχερός που κατάφεραν και πήγαν οι καθηγητές, η μητέρα μου, και είπαν “Ο Εμμανουήλ… να δούμε, ίσως έχει δυσλεξία, να του κάνουμε… να πάμε σε μια λογοθεραπεία να δούμε άμα όντως έχει δυσλεξία. Τελικά έδειξε ότι είχα δυσλεξία. Ξεκίνησα λογοθεραπεία γιατί δεν μπορούσα και να μιλήσω σωστά, δεν μπορούσα να πω «τώρα» για παράδειγμα ή κάποια άλλα πράγματα, δεν μπορούσα να εκφράσω με λόγια αυτά που σκέφτομαι και άλλα πολλά που για τέτοια ηλικία ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Αλλά ήμουν τυχερός που με την οικογένειά μου και με τους ανθρώπους γύρω μου κατάφερα να ξεκινήσω λογοθεραπεία πολύ εντατικά. Πολύ δύσκολα ήταν στην αρχή για μένα, αλλά μεγαλώνοντας βρήκα την άλλη μου αγάπη, τον αθλητισμό, τον στίβο, που ήμουν εξαιρετικά εκ γενετής», ήταν τα λόγια του.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι: «Δεν έχω περάσει την πιο εύκολη ζωή, αλλά σίγουρα ζω μια πολύ όμορφη ζωή και μια ζωή που μέσα από τις δυσκολίες έχω καταφέρει να γίνω καλύτερος, έχω καταφέρει να γίνω ο άνθρωπος που είμαι αυτή τη στιγμή και έχω καταφέρει να θέλω στη ζωή μου μόνο αγάπη και μόνο θετικότητα».

Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε και στη φιλία του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τις συμβουλές που του έχει δώσει ο σταρ του NBA. «Ο Γιάννης και όλη η οικογένεια, είναι από τους ανθρώπους που είναι πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Θυμάμαι όταν ήθελα κάποια στιγμή να μιλήσουμε με το Γιάννη για να του πω κάποιες σκέψεις που έχω για τη μετέπειτα πορεία, του λέω Γιάννη αυτό και αυτό και μου λέει θα έρθεις στο σπίτι για να μιλήσουμε» ανέφερε αρχικά.

Αναφέρθηκε μάλιστα με λεπτομέρειες για μια συζήτηση που είχαν. «Και πάω στο σπίτι, στον Γιάννη, πήγα 8 η ώρα και τελειώσαμε στις 3 η ώρα. Ανοίξαμε και οι δύο τις καρδιές μας και μου εξήγησε πράγματα για τον αθλητισμό, για τη ζωή και με έβαλε μέσα στον κόσμο του και εγώ τον έβαλα στον δικό μου. Οπότε, είναι ένας άνθρωπος που του είμαι βαθιά ευγνώμων και πραγματικά εύχομαι ότι καλύτερο για το Γιάννη και όλη του την οικογένεια, που τους αγαπάω όλους πάρα πολύ και ναι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για εμένα ο Γιάννης».

Ο τραυματισμός κόντεψε να του στοιχίσει την καριέρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν δίστασε να μιλήσει και για τις δυσκολίες που αντιμώπισε στην καριέρα του και έναν σοβαρό τραυματισμό που λίγο έλειψε να τον αναγκάσει να εγκατελείψει τον αθλητισμό. «Όταν ήμουν 18 χρονών είχα έναν πολύ μεγάλο τραυματισμό, είχα ένα οστικό οίδημα στην ηβική σύμφυση, είναι στα πόδια τέλος πάντων και ήτανε τόσο δυνατός ο τραυματισμός που εγώ δεν ήμουν στο ιατρείο όταν ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δεν θα καταφέρει να επανέλθει στο επίπεδο που είναι, τότε. Είχα κάνει τότε παγκόσμιο ρεκόρ Παίδων και Εφήβων 18 χρονών. Οπότε είχα μία καριέρα να διανύσω», είπε ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο επί κοντώ.

«Και έρχεται αυτός ο μεγάλος τραυματισμός και ανακοινώνουν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δε θα συνεχίσει την καριέρα που έχει, γιατί ο τραυματισμός αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά με την πίστη, με την αγάπη που έχω στην οικογένειά μου, ήταν αυτό που με κράτησε πραγματικά, να παλέψω και να καταφέρω να πιστέψω. Γιατί εγώ δεν πίστευα οτι θα καταφέρω να ξαναφτάσω σε αυτό το επίπεδο, αλλά όταν πιστεύουνε πάρα πολύ οι γονείς σου, η οικογένειά σου είναι το φως. Οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω μια τέτοια οικογένεια, που με βοήθησαν να δω αυτό το φως στο τούνελ, κατάφεραν να με βγάλουν έξω και από τραυματισμούς και από ρατσισμό και από κατάθλιψη, από όλα. Γιατί έχω περάσει όπως όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι αθλητές, γενικότερα, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ο κάθε άνθρωπος περνάει τη δικιά του Οδύσσεια. Οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός και ευγνώμων που έχω αυτή την οικογένεια και με έχει αναθρέψει έτσι ώστε να βλέπω όλα τα θετικά», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σχέση με τη σύντροφό του, Αναστασία, αλλά και για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει οικογένεια. «Είμαι πολύ νέος για μπαμπάς, αλλά άμα γίνω, χαζομπαμπάς, αυτό είναι σίγουρο. Θέλω, είναι στα πλάνα μου να κάνω μια οικογένεια. Μου αρέσουν τα παιδιά. Θέλω πολλά παιδιά. Άμα κάνω παιδιά, θέλω να κάνω πολλά παιδιά. Μακάρι να είμαι καλά, να είμαι υγιής, να είμαστε υγιείς εγώ και η σύντροφός μου. Και όταν έρθει η ώρα να…». Και όταν ρωτήθηκε πόσα παιδιά θέλει, απάντησε χαρακτηριστικά: «Ε, καμιά τεσσαριά να μην κάνουμε;».

Αναφερόμενος στην σύντροφό του, Αναστασία επισήμανε… «Είμαι εξίσου τυχερός και σε αυτό να έχω μια σύντροφο που καταλαβαίνει ακριβώς πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά που κάνω. Προσπαθεί και αυτή να με ακολουθεί. Είναι η κολλητή μου. Είναι ο άνθρωπος που, μαζί με τους γονείς μου, θα αφεθώ. Και θα είμαι ευάλωτος μαζί της. Και θα μπορώ να είμαι ο πραγματικός μου εαυτός σε αυτήν. Οπότε έχουμε καταφέρει να βρούμε αυτή την ισορροπία. Βασικά στην Αναστασία.

Γιατί η Αναστασία είναι αυτή που κρατάει όλο το καράβι. Είμαι εξίσου τυχερός που έχω την Αναστασία στο πλευρό μου, γιατί είναι ένας άνθρωπος που και στα δύσκολα ήταν εκεί για μένα. Είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια. Οπότε είμαι πολύ τυχερός που είναι η Αναστασία. Είμαστε από έφηβοι μαζί».