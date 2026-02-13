Χιμένεθ: “Τίποτα δεν θα μας δοθεί δωρεάν, δεν αρκεί να είμαστε απλώς καλοί με τον Βόλο”

Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Μανόλο Χιμένεθ σε δηλώσεις του στη NOVA ενόψει του αγώνα τόνισε ότι πρέπει να δουλέψουν σκληρά και τίποτα δεν θα τους χαριστεί για να πάρουν τους βαθμούς που διεκδικούν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μανόλο Χιμένεθ στη NOVA: Για το πώς είναι ο Άρης ενόψει Βόλου: “Είμαστε σε καλή κατάσταση. Θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στο καλό αγωνιστικό πρόσωπο που δείξαμε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια μας. Δεν αρκεί, όμως, να είμαστε καλοί με τον Βόλο. Πρέπει να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά μέσα στο γήπεδο για τη νίκη, γιατί τίποτε δεν θα μας δοθεί δωρεάν! Πρέπει να νικήσουμε τον Βόλο, όπως πρέπει να κάνουμε και στα επόμενα παιχνίδια“.

Για την αλλαγή προπονητή στον Βόλο: “Πρέπει να εστιάσουμε στα στοιχεία εκείνα, τα οποία εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε στον αγώνα. Βεβαίως, οι συνεχείς ήττες για τον Βόλο και η αλλαγή του προπονητή, θα επηρεάσουν την αντίπαλη ομάδα. Με όλο το σεβασμό στον Βόλο, εμείς θα εστιάσουμε σε όσα μπορούμε να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο και μόνο σε αυτά. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο δικό μας το παιχνίδι και στο πώς θα κάνουμε τα πράγματα σωστά την ώρα του αγώνα“.

Για το πώς πρέπει να λειτουργήσει ο Άρης για να πάρει τη νίκη: “Πρέπει να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση και τη μέγιστη όρεξη να αγωνιστούμε για τη νίκη και να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο δικό μας παιχνίδι!“.

Για τον ρεαλιστικό στόχο του Άρη: “Υπάρχουν 18 βαθμοί, που διακυβεύονται. Πρέπει πρώτα να δούμε αυτό το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας και μετά τα υπόλοιπα που απομένουν. Πρωτίστως στο μυαλό μας έχουμε πώς θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς στον αγώνα με τον Βόλο“.