Μεγακλής Βιντιάδης για Γιώργο Λιάγκα: Τι να σκηνοθετήσω; Πέντε τύποι λένε ό,τι τους έρθει, αυτός εκνευρίζεται για να τον γράφουν στα έντυπα

Απογοητευμένος από τα σημερινά τηλεοπτικά προγράμματα εμφανίζεται ο Μεγακλής Βιντιάδης σε συνέντευξη που έδωσε στο “Χαμογέλα και Πάλι”.

Ο γνωστός τηλεσκηνοθέτης τα χαρακτηρίζει πρόχειρα, αφύσικα μεγάλης διάρκειας και βασισμένα στις φωνές, τον εκνευρισμό και το τεχνητό μελόδραμα με μοναδικό σκοπό την τηλεθέαση.

«Προτιμώ την ηρεμία μου παρά αυτή τη φασαρία που γίνεται. Γιατί περί φασαρίας πρόκειται. Δεν υπάρχουν εκπομπές σήμερα οι οποίες θα με ενδιέφεραν δηλαδή. Είναι λίγο της αρπαχτής, εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών.

Για να είμαστε ειλικρινείς, οι θεατές δεν βλέπουν πολλή τηλεόραση όπως παλιά. Καταρχήν, δεν υπάρχει εκπομπή που να μην είναι κάτω από τρεις ώρες, είναι αφύσικο αυτό», δηλώνει αρχικά ο Μεγακλής Βιντιάδης.

Θα σκηνοθετούσε τον Γιώργο Λιάγκα στο “Πρωινό”, εάν του δινόταν μία μεγάλη αμοιβή;

«Τι θα σκηνοθετήσω; Για ποιο θέμα; Είναι πέντε τύποι οι οποίοι λένε ό,τι τους έρθει, ο άλλος εκνευρίζεται, λέει διάφορα για να δημιουργείται μία ατμόσφαιρα έτσι περίεργη, να γράφουν τα έντυπα, τα γνωστά! Όλοι το κάνουν αυτό», απαντά χαρακτηριστικά.

«Εγώ δεν ήμουνα από τους φθηνούς. Ήμουνα από τους ακριβούς. Αυτό δεν το κρύβω, αλλά δεν ήμουνα μόνο ακριβός, ήμουνα και δηλωμένος ακριβός στην εφορία. Δεν έχω κάνει φοροδιαφυγή ποτέ», παραδέχεται ο Μεγακλής Βιντιάδης.

«Στο Πάμε Πακέτο υπήρχε ένα μελόδραμα ας πούμε, ένα μελό στυλ, ένα κλάμα, ένα τέτοιο και τα λοιπά. Αυτό έπρεπε να βγει. Αυτή η εκπομπή έφτασε στο σημείο να καταλήξει αυτό που είπα πριν. «Αυτό πουλάει», το κλάμα δηλαδή. Και σήμερα αυτό επιδιώκουν. Να φωνάζουν, να εκνευρίζονται, να γίνεται μία κατάσταση διότι πιστεύουν ότι αυτό πουλάει», καταλήγει ο Μεγακλής Βιντιάδης.