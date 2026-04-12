Ντορέττα Παπαδημητρίου: Δεν θα έμπλεκα ποτέ με πρώην φίλης μου, ακόμα και αν δεν ήταν κολλητή μου

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου κάνει Πάσχα στη Μύκονο με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, στενούς συγγενείς και φίλους τους. Λίγες μέρες νωρίτερα, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο YouTube κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού και είχε μιλήσει για την προσωπική ζωή, τους γιους της και την επαγγελματική πορεία της. Ανέφερε πως δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να σκεφτεί να κάνει σχέση με πρώην σύντροφο φίλης της. Όπως είπε, κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά άβολο για την ίδια.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δήλωσε αρχικά για τους δύο γιους της ότι «Στις κουβέντες που κάνουμε, έχω εστιάσει αρκετά στο κομμάτι της συμπεριφοράς. Δηλαδή στο να είναι ευγενικοί, ειλικρινείς, να μην λένε ψέματα. Είναι αναπόφευκτο ότι θα πέσουν και σε τέτοια λάθη. Τουλάχιστον να υπάρχει στο μυαλό τους η βάση ότι “προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς μπορούμε και να μη φερόμαστε στις κοπέλες μας όπως δε θα θέλαμε να μας φέρονται και εκείνες”. Θα μάθουν από τα λάθη, θα πληγώσουν και θα πληγωθούν» ανέφερε η ηθοποιός.

Στην ίδια ενότητα της συζήτησης συμπλήρωσε: «Ελπίζω να είναι ειλικρινείς και ξεκάθαροι με τις κοπέλες τους. Δε μου τα λένε και όλα καθημερινά με κάθε λεπτομέρεια. Ο μεγάλος μου λέει περισσότερα, ο μικρός πιο δύσκολα… Ούτε στην αδελφή μου θα τα πει. Θα τα πει στον αδελφό του, αλλά αυτός δε μου τα λέει. Αυτό είναι πολύ καλό απλά πάλι δε μαθαίνω τίποτα. Με τον μπαμπά τους δεν ξέρω τι συζητήσεις κάνουν, συζητάνε όμως. Το σίγουρο είναι ότι εμένα δε μου έρχονται πληροφορίες από αλλού. Θα έρθουν οι ίδιοι να μου τις πουν, αν θέλουν».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ντορέττα Παπαδημητρίου είπε πως «Δεν θα έμπλεκα ποτέ με πρώην φίλης μου, ακόμα κι αν δεν ήταν κολλητή μου. Είναι περίεργο, ειδικά αν ξέρεις την ιστορία… Θα μου ήταν πάρα πολύ άβολο να τα φτιάξω μαζί του. Το ίδιο ισχύει και για τις φίλες μου».

Στην ίδια συνέντευξη, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στους γιους της και στο γεγονός ότι δεν τους γνώρισε ποτέ κάποιον σύντροφό της μετά τον διαζύγιό της από τον πατέρα τους, τον Κώστα Πηλαδάκη. «Δεν είχα γνωρίσει κάποιον σύντροφό μου στα παιδιά μετά το διαζύγιο. Για μένα ήταν πάντα αυτό ένα αγκάθι, δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια, δεν μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα δύο κομμάτια, δηλαδή, ήταν δύσκολο για μένα. Τώρα πια τα παιδιά είναι μεγάλα και είναι τελείως διαφορετική η συνθήκη» δήλωσε.