Πάτρα: Πυροσβέστης έχασε το χέρι του σε τροχαίο εν ώρα υπηρεσίας

Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας στις 8 Ιουνίου 2024, όταν το πυροσβεστικό όχημα που επέβαινε ανατράπηκε σε κυκλικό κόμβο στο Ρίο.

Όπως αναφέρει το patrapress.gr, το περιστατικό τότε είχε χαρακτηριστεί ως «ελαφρύ». Ωστόσο, δύο χρόνια μετά έγινε γνωστό ότι ο πυροσβέστης έμεινε χωρίς χέρι, λόγω ακρωτηριασμού δαχτύλου και συντριπτικό κάταγμα στο άλλο.