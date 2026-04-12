Δήμητρα Αλεξανδράκη: “Έχω παραμορφωθεί, δεν θα πάω στην οικογένεια μου” – Το πρόβλημα υγείας ανήμερα του Πάσχα

Ένα θέμα υγείας αντιμετωπίζει η Δήμητρα Αλεξανδράκη, ανήμερα του Πάσχα, με συνέπεια να μη καταφέρει να βρεθεί στο οικογενειακό τραπέζι.

Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο και επιχειρηματίας έπαθε μια φλεγμονή κάτω από το μάτι της, με συνέπεια να πρηστεί και να αναγκαστεί να ζητήσει ιατρική βοήθεια.

«Δυστυχώς έπαθα φλεγμονή από κάτω και στο μάτι. Έχω παραμορφωθεί, οπότε πρέπει να πάω στον γιατρό και δεν θα πάω στην οικογένεια μου! Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Να έχετε ένα υπέροχο Πάσχα» έγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στα Instagram Stories της.