Θεσσαλονίκη: 24χρονος εργαζόταν ως security σε κατάστημα χωρίς να έχει την απαραίτητη άδεια εργασίας

Χειροπέδες σε έναν 24χρονο που εργαζόταν ως security πέρασαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 24χρονο διότι κατελήφθη να εργάζεται ως προσωπικό ασφαλείας σε κατάστημα στερούμενος της προβλεπόμενης άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.