Κατιάνα Μπαλανίκα: Ο Μάκης Ψωμιάδης ήταν πολύ μάγκας, άντρας με τα όλα του, αυτό που έκανε δεν το ξεχνάω

Στη συνέντευξη που παραχώρησε προ ημερών στον Ηλία Ψινάκη, για το διαδικτυακό «Γηροκομείο», η Κατιάνα Μπαλανίκα εμφανίστηκε με αποκαλυπτική διάθεση. Μίλησε για την περίοδο που ο Στηβ Κακέτσης βρέθηκε σε νοσοκομείο και στάθηκε στα όσα έκανε ο Μάκης Ψωμιάδης. Η εντύπωση που αποκόμισε η ηθοποιός για εκείνον ήταν εξαιρετική. Όπως είπε αν και ήταν «άσπονδος εχθρός» του επιχειρηματία στη νυχτερινή Αθήνα, του φέρθηκε με ανθρωπιά, ευγένεια και ντομπροσύνη.

Η Κατιάνα Μπαλανίκα ανέφερε πως ο Μάκης Ψωμιάδης υπήρξε φιλικός απέναντί της. Την πρώτη φορά που την είδε, όπως ανέφερε, της φίλησε το χέρι. Απέδειξε με τα λόγια και τη συμπεριφορά του, πως ήταν «μάγκας», όπως είπε η ηθοποιός στον Ηλία Ψινάκη.

Μιλώνας για τον Στηβ Κακέτση, η Κατιάνα Μπαλανίκα θυμήθηκε πως: «Τότε που κατηγορούσαν τον Στηβ αδίκως, κάποια στιγμή ήταν στο νοσοκομείο επειδή είχε θέμα με την καρδιά του και αυτά. Ένας δεν βρέθηκε να έρθει. Ο Μάκης Ψωμιάδης με τα μαγαζιά ήταν ο εχθρός του, ο Big Mac. Δεν έχει έρθει κανένας ούτε από τους μαγαζάτορες, ούτε κανένας. Είχε έρθει η Αλίκη Βουγιουκλάκη και τέτοιοι άνθρωποι, αλλά από αυτούς κανένας».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «Μια μέρα βλέπω ξαφνικά έναν θεόρατο άνθρωπο με μουστάκι και μπαίνει μέσα. Είχε πει και στην τηλεόραση: “Πείτε μου ο,τι θέλετε, μη μου λέτε μόνο ότι ο Κακέτσης έχει σχέση με ναρκωτικά. Ξεχάστε το!”. Τον είχαν κατηγορήσει για ναρκωτικά. Αυτό το είχαν κάνει επίτηδες…

Μπαίνει μέσα (στο νοσοκομείο) αυτός και του λέει: “Στηβ, ο,τι θέλεις από εμένα, το έχεις. Ο,τι θες” και αφού μου φίλησε το χέρι, μου λέει: “Κυρία μου, να ξέρετε ότι εγώ σέβομαι πολύ την οικογένεια. Οτιδήποτε χρειαστείτε, θα έρθετε σε εμένα”. Ήμουν στο Λονδίνο στον γιο μου και ήρθε και με βρήκε, ο οποίος ήταν υποτίθεται ο αντίπαλος του Στηβ στη δουλειά».