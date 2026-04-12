Ξάνθη: Τσακώθηκαν στο τηλέφωνο, πήγε τον βρήκε και τον τραυμάτισε με μαχαίρι

Συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής στην Ξάνθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, δύο ημεδαποί σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της άμεσης συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίαςκαι της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο μέσω τηλεφωνικής κλήσης του ενός δράστη με τον ημεδαπό παθόντα, ενώ στη συνέχεια ο δεύτερος δράστης μετέφερε τον πρώτο σε περιοχή της πόλης, όπου συναντήθηκε με τον παθόντα και ένεκα διαπληκτισμού τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Ο παθών διεκομίσθηστο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου και νοσηλεύεται.

Στην κατοχή του πρώτου συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι ως μέσο τέλεσης της προαναφερόμενης αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.