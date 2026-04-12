Ηράκλειο: Καταστροφές και βανδαλισμοί στο “Χριστός Ανέστη” – Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρές φθορές σε δημόσιες υποδομές και εικόνες εκτεταμένης καταστροφής καταγράφηκαν ανήμερα του Πάσχα σε αρκετές συνοικίες της του Ηρακλείου.

Βόμβες μολότοφ, κροτίδες, βαρελότα μεγάλης ισχύος, αλλά και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί δημιούργησαν εικόνες χάους την ώρα της Ανάστασης σε περιοχές όπως η Νέα Αλικαρνασσός, τα Καμίνια, τα Δειλινά, ο Κατσαμπάς, ο Μασταμπάς και ο Άγιος Ιωάννης Χωστός. Ειδικά στον Κατσαμπά, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, καθώς μια ομάδα νεαρών πέταξε πέτρες, ξύλα και αυγά εναντίον των πυροσβεστών που επιχείρησαν να σβήσουν τη φωτιά, αλλά και εναντίον αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου Αντώνη Περισυνάκη, από νωρίς το πρωί συνεργεία του Δήμου επιχειρούν εντατικά τον καθαρισμό πλατειών και δρόμων, ωστόσο το μέγεθος των ζημιών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μεγάλο. Καμένα φανάρια, δέντρα, φωτιστικά σώματα, δρόμοι και τμήματα ασφάλτου συνθέτουν την εικόνα, ενώ σημαντικές είναι οι απώλειες και σε κάδους απορριμμάτων, πολλοί από τους οποίους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η κατάσταση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προσπάθειες της προηγούμενης ημέρας, καθώς τα δημοτικά συνεργεία βρίσκονταν σε διαρκή κινητοποίηση το Μεγάλο Σάββατο, απομακρύνοντας ξύλα και παλέτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από εκκλησίες και θεωρούνταν επικίνδυνα για πρόκληση πυρκαγιών.

Παρά τις προληπτικές ενέργειες ενέργειες, τη νύχτα της Ανάστασης τα έκτροπα δεν αποφεύχθηκαν.

