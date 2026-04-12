Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Να κατέβουν από το καλάμι ορισμένοι, το ότι έλυσαν το οικονομικό τους, δεν σημαίνει κάτι

Για τον γιο του που ζει στο εξωτερικό, για την Ανθή Βούλγαρη αλλά και για δημοσιογράφους, οι οποίοι -όπως είπε- έχουν οδηγηθεί σε λάθος συμπεράσματα επειδή έκαναν επιτυχίες μίλησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ο οποίος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega.

«Το ότι έχουμε μια χημεία με την Ανθή Βούλγαρη μεταξύ μας αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια και όσο περνάμε και δυσκολίες, γίνεται πιο ουσιαστική. Νομίζω ότι εμείς είμαστε καλά φέτος, και δόξα τω Θεώ δηλαδή, κάνουμε σταθερά βήματα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς» είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος για τη συνεργασία του με την Ανθή Βούλγαρη.

Ο παρουσιαστής ανέφερε στη συνέχεια: «Η αυτοαναφορικότητα των παρουσιαστών είναι μια αρρώστια η οποία δεν ξέρω… έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του καθενός; Έχει να κάνει με το ότι ο καθένας θέλει να αντιγράψει τον απέναντί του; Θέλει να κάνει χιούμορ έτσι όπως το καταλαβαίνει αυτός, γιατί νομίζει ότι με αυτό το πράγμα θα είναι και λίγο πιο ευχάριστος στον κόσμο; Αλλά αυτή η αυτοαναφορικότητα ξεκίνησε κυρίως από τις ψυχαγωγικές εκπομπές.

Είναι μεγάλη παγίδα η αναπαραγωγή. Γιατί υπάρχουν εκπομπές που βλέπεις ας πούμε ότι κάνουν μονοψήφια στα νούμερα, αλλά κυριαρχούν στα site. Και ο καθένας πιστεύει ότι αν βγει και κάνει μια δήλωση ή πει κάτι, και το γράψουν πέντε site, νομίζει θα γίνει viral και ότι από αυτό θα κριθεί αύριο -μεθαύριο. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει λίγο να κατεβούμε κι από το καλάμι ορισμένοι, το ότι λύσανε το οικονομικό τους πρόβλημα δε σημαίνει ότι είναι αυτοί και κανένας άλλος!» τόνισε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Ο γιος μου είναι στο εξωτερικό. Μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι… εκεί που του αρέσει, εκεί που δραστηριοποιείται. Εάν τα πάει και πολύ καλά, εμένα μου περισσεύει η άποψή μου, στο κάτω-κάτω. Γιατί αυτός τη δική του ζωή φτιάχνει. Η αλήθεια είναι ότι τότε, ήταν μια εποχή που εγώ δούλευα πάρα πολύ. Και αυτό ήταν και ένα από τα λάθη που έχω κάνει, δεν τον είδα να μεγαλώνει, να το ζήσω αυτό.

Αλλά, βρες μου έναν δημοσιογράφο που είδε τα παιδιά του να μεγαλώνουν. Οι παλιοί δημοσιογράφοι, αυτό ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα. Και τώρα αυτό έχει επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα» εξομολογήθηκε ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής.