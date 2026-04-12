Tass: Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει αέριο την ΕΕ εφόσον έχει πλεόνασμα

Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να προμηθεύει αέριο την Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπάρχουν ποσότητες που απομένουν μετά τον εφοδιασμό εναλλακτικών αγορών, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

“Υπάρχει άφθονο από αυτό προς το παρόν. Όμως οι εναλλακτικές αγορές είναι πολύ λαίμαργες, υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα για εφοδιασμούς”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ωστόσο η Ευρώπη θα βρει τρόπο να αγοράσει αέριο ακόμη κι αν η Ρωσία δεν το προμηθεύσει, είπε ο Πεσκόφ.

“Υπάρχουν τόσες μονάδες υγροποιημένου αερίου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή, που η διαδικασία αυτή, αυτή η αγορά για άμεση παράδοση, λειτουργεί όπως ένας ζωντανός οργανισμός”, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

