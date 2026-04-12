Καβάλα: Δεν είχε δίπλωμα ο οδηγός και πατέρας του τρίχρονου παιδιού που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χθες, Μεγάλο Σάββατο, σε περιοχή του Δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα. Ένα τρίχρονο παιδί έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρό τροχαίο έξω από τον οικισμό του Παλαιοχωρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο μοιραίο όχημα επέβαιναν επίσης οι γονείς του παιδιού και το αδερφάκι του ενώ όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της το τρίχρονο παιδί στη θέση του συνοδηγού, όταν το ΙΧ τους συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 51χρονος.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του το τριών ετών παιδί. Οι γονείς του και το αδερφάκι του καθώς και ο οδηγός του άλλου ΙΧ τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 28χρονος οδηγός του ενός ΙΧ και πατέρας του παιδιού που σκοτώθηκε στο τροχαίο, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

