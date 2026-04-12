MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΣ για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ: “Ένας αιώνας γεμάτος αγώνες, επιτυχίες και δυνατές στιγμές”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μέσα από ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ γιορτάζει την ημέρα ίδρυσης του Δικεφάλου σύμφωνα με το καταστατικό του 1931, τονίζοντας: «Ένας αιώνας γεμάτος αγώνες, επιτυχίες και δυνατές στιγμές που ενώνουν γενιές φιλάθλων».

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει στην ανάρτηση του: Η 12η Απριλίου έχει καθιερωθεί από τους ιδρυτές του ΠΑΟΚ επίσημα ως ημέρα εορτασμού της ίδρυσης του Ομίλου με σχετικό άρθρο στο Καταστατικό το 1931.

Ένας αιώνας γεμάτος αγώνες, επιτυχίες και δυνατές στιγμές που ενώνουν γενιές φιλάθλων και συνεχίζουν να εμπνέουν το μέλλον του Συλλόγου.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΟΚ!

ΠΑΟΚ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

