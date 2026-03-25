Άρης: Το εντυπωσιακό pyroshow από φίλους της ομάδας για τα γενέθλια του συλλόγου – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ο Άρης ανήμερα της 25ης Μαρτίου συμπληρώνει 112 χρόνια ζωής. Χθες το βράδυ, παραμονή των γενεθλίων του συλλόγου, φίλοι του Άρη γιόρτασαν στην περιοχή της Χαριλάου.

Οι φίλοι του Άρη άναψαν πυρσούς και φώναξαν συνθήματα δημιουργώντας μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα!

Δείτε το βίντεο του allaboutaris:

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε ο Super 3:

Το κοινό μήνυμα ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ

Ο Άρης ανήμερα της 25ης Μαρτίου συμπληρώνει 112 χρόνια ζωής, με την ΠΑΕ την ΚΑΕ και τον ΑΣ να στέλνουν κοινό μήνυμα για τα γενέθλια του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανάρτηση των «κίτρινων»:

«Ο ΑΡΗΣ και η Θεσσαλονίκη γιορτάζουν. 112 χρόνια ιστορίας, 112 χρόνια πίστης κι αφοσίωσης, 112 χρόνια διδασκαλίας αρχών και αξιών. 112 χρόνια ΑΡΗ…»

