Άρης: Συμπλήρωσε κάρτες ο Μορόν – Τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια των “κιτρινόμαυρων”

Ο Λορέν Μορόν επέστρεψε στα γκολ, αλλά και τις καλές εμφανίσεις στη χθεσινή νίκη του Άρη με την ΑΕΛ (2-1).

Ωστόσο, η κίτρινη κάρτα που δέχθηκε θα του στερήσει τη συμμετοχή σε ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του.

Με την κίτρινη κάρτα λοιπόν που δέχθηκε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, έφτασε τις τρεις στο φετινό πρωτάθλημα και θα αναγκαστεί να χάσει ένα από τα επόμενα, δύσκολα, παιχνίδια της ομάδας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άρης θα αντιμετωπίσει κατά σειρά: ΠΑΟΚ (εκτός), Ολυμπιακό (εντός), Αστέρα (εκτός) και ΑΕΚ (εντός). Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα κάποιο παιχνίδι που να είναι εύκολο. Τέσσερα παιχνίδια, εκ των οποίων τρία ντέρμπι, και ο Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει και άλλη διαθέσιμη επιλογή για τη θέση του φορ, κάτι που τόνισε και ο ίδιος στις δηλώσεις του, πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΛ.

Πηγή: metrosport.gr