MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Συμπλήρωσε κάρτες ο Μορόν – Τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια των “κιτρινόμαυρων”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Λορέν Μορόν επέστρεψε στα γκολ, αλλά και τις καλές εμφανίσεις στη χθεσινή νίκη του Άρη με την ΑΕΛ (2-1).

Ωστόσο, η κίτρινη κάρτα που δέχθηκε θα του στερήσει τη συμμετοχή σε ένα από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του.

Με την κίτρινη κάρτα λοιπόν που δέχθηκε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, έφτασε τις τρεις στο φετινό πρωτάθλημα και θα αναγκαστεί να χάσει ένα από τα επόμενα, δύσκολα, παιχνίδια της ομάδας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άρης θα αντιμετωπίσει κατά σειρά: ΠΑΟΚ (εκτός), Ολυμπιακό (εντός), Αστέρα (εκτός) και ΑΕΚ (εντός). Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα κάποιο παιχνίδι που να είναι εύκολο. Τέσσερα παιχνίδια, εκ των οποίων τρία ντέρμπι, και ο Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει και άλλη διαθέσιμη επιλογή για τη θέση του φορ, κάτι που τόνισε και ο ίδιος στις δηλώσεις του, πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΛ.

Πηγή: metrosport.gr

Λορέν Μορόν ΠΑΕ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 18 ώρες πριν

ΔOE: Πανελλαδικές στάσεις εργασίας από 1η έως 23 Δεκεμβρίου, για τις υποχρεωτικές υπερωρίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Λούτσα: Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο με τον ένα νεκρό – Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στους πεζούς

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Αναστασία Ζαννή για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Tαυτίζομαι μαζί της σαν γυναίκα, έχει άστρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Άγρια βεντέτα στην Κρήτη: Έκοψαν τη γλώσσα κτηνοτρόφου!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κεραμέως: Ιστορική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας – Για πρώτη φορά υπερβαίνει κόμματα και χρώματα

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Το ένα τρίτο των πιστοποιητικών εξαγωγής ισπανικού χοιρινού έχει μπλοκαριστεί μετά την ανίχνευση πανώλης των χοίρων