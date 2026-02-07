MENOY

Άρης: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το ντέρμπι, σε ξενοδοχείο η αποστολή

Με μια πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο» ολοκλήρωσαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη την προετοιμασία τους για το ντέρμπι της Κυριακής (08/02) με τον ΠΑΟΚ, στο «Κλ. Βικελίδης».

Όπως αναφέρει στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, στην τελευταία προπόνηση, το πρόγραμμα για τους παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους. Η αποστολή του Άρη θα καταλύσει το βράδυ σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

