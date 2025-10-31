Άρης: Με πολλές και σημαντικές απουσίες οι “κιτρινόμαυροι” για το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό – Αναλυτικά η αποστολή

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό (01/11, 20:00) μεγάλο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι» ταξιδεύουν στην πρωτεύουσα με πολλές και σημαντικές απουσίες, καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ καλείται να καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς σχεδόν… μία ολόκληρη ενδεκάδα παικτών.

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τις απουσίες των Φαμπιάνο, Διούδη, Δώνη, καθώς δεν κατάφεραν να αποθεραπευτούν και έμειναν εκτός αποστολής. Αντιθέτως, μετά από σχεδόν δύο μήνες επιστρέφει στην αποστολή ο Κάρλες Πέρεθ.

Η αποστολή που ανακοίνωσε η ΠΑΕ Άρης περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Majkic, Αθανασιάδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Jensen, Monchu Rodriguez, Sisto, Carles Perez, Morutan, Mamadou Gning, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης και Χαρούπας.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Μεντίλ, Μισεουί, Καντεβέρε, Διούδης, Δώνης, όλοι λόγω τραυματισμών.

Επιπλέον, ο Ντούντου κρίθηκε ανέτοιμος καθώς προέρχεται από τραυματισμό, ενώ εκτός έμειναν επίσης οι Μιχάλης Βοριαζίδης και Σαραφιανός Παπασαραφιανός.

Παρά τις πολλές ελλείψεις, ο Άρης φιλοδοξεί να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Ολυμπιακό, σε μία από τις πιο απαιτητικές έδρες του πρωταθλήματος.

Πηγή: metrosport.gr