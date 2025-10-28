MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Με πληθώρα απουσιών η αποστολή για Αιγάλεω – Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με πολλές και σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Άρης στο παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στο Αιγάλεω, καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ δεν μπορεί να υπολογίζει σε δέκα ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

«Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον εκτός έδρας αγώνα με το Αιγάλεω (29/10), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας (15:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Μάικιτς, Αθανασιάδης, Καράι, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Πέδρο Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Ράτσιτς, Γένσεν, Μόντσου, Νινγκ, Σίστο, Μορουτσάν, Μορόν, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Δώνης, Παναγίδης, Χαρούπας.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Ντούντου, Καντεβέρε, Διούδης (τραυματίες), Μισεουί, Γαλανόπουλος (αμφότεροι αισθάνθηκαν ενοχλήσεις και προληπτικά έμειναν εκτός αποστολής), Κάρλες Πέρεθ (ανέτοιμος, καθώς προέρχεται από τραυματισμό), Μιχάλης Βοριαζίδης και Σαραφιανός Παπασαραφιανός».

ΠΑΕ Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ για την 28η Οκτωβρίου: “Αναδεικνύει το διαχρονικό μεγαλείο της θέλησης του ελληνικού λαού για Ελευθερία”

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Απόπειρα απαγωγής διεθνή επιθετικού της Ζενίτ σημειώθηκε στην Αγία Πετρούπολη – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Πανικός στον ΒΟΑΚ: Οδηγός έπεφτε σκόπιμα σε προπορευόμενα αυτοκίνητα – “Ήθελε να μας σκοτώσει”

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Μιμή Ντενίση: “Ήταν τραγικό και προκλητικό το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα γλυπτά του Παρθενώνα”

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Κύπρια παρουσιάστρια δεν μπορούσε να θυμηθεί το όνομα του καλεσμένου της – Τον είπε Λάμπη, Σάκη, αλλά ποτέ Μπάμπη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Νέα διάσωση 117 μεταναστών που εντοπίστηκαν στα νότια της Κρήτης