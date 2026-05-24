Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 15:00 καταναλωτές σε περιοχή της Θέρμης και συγκεκριμένα: Στο δεξί τμήμα της οδού ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από την οδό ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ έως την Ε.Ο. ΘΕΡΜΗΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ. Συμπεριλαμβανομένων των κάθετων οδών : ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, Β.ΟΥΓΚΩ, Μ.ΛΟΥΝΤΕΜΗ, ΕΛΠΙΔΟΣ κ.α. Οι καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν της Ε.Ο. ΘΕΡΜΗΣ, από το ύψος της οδού ΕΚΑΒΗΣ έως την ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ. Συμπεριλαμβανομένων των κάθετων οδών : ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ. Καθώς επίσης και οι καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ από το ύψος της οδού ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ έως το ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ. Συμπεριλαμβανομένων των οδών : ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ, ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗΣ.

Επιπλέον, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 08:00 μέχρι τις 16:00 σε περιοχή του Καλοχωρίου και συγκεκριμένα στις οδούς Καραβαγγέλη, 28ης Οκτωβρίου, Καραϊσκάκη, Δημοκρατίας, Καπετάν Άγρα, Αδριανουπόλεως, Ρήγα Φεραίου, Φιλίππου, Κερκύρας, Χρυσ. Σμύρνης, Παπαδιαμάντη, Διαβάκη, Μιλτιάδου, Πολυτεχνείου, Βασ. Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου, Μαρίνου Αντύπα, Πρωτομαγιάς και πλησίον καταναλωτές. Σίνδο στους οδούς Βουλγαροκτόνου, Μ. Αλεξάνδρου, Εθνικής Αντιστάσεως, 28ης Οκτωβρίου, Διαβάκη, Βασ. Γεωργίου, Π. Μελά, καθώς και τυχόν παρακείμενοι καταναλωτές αυτών.