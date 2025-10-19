Άρης: Εκτός ενδεκάδας ο Λορέν Μορόν για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Άρης αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την έβδομη αγωνιστική του Πρωταθλήματος.

Οι έντεκα που επέλεξε ο Μανόλο Χιμένεθ είναι οι εξής: Διούδης, Φαντιγικά, Φαμπιάνο, Ροζ, Τεχέρο, Γαλανόπουλος, Μόντσου, Σίστο, Γένσεν, Αλφαρελά και Καντεβέρε.

Έκπληξη προκάλεσε σε πολλούς η επιλογή του προπονητή των «κιτρίνων» να αφήσει εκτός ενδεκάδας το βαρύ του πυροβολικό, Λορέν Μορόν.