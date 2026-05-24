Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι

Δύο οδηγοί που έπιασαν τιμόνι υπό την επήρεια μέθης συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και σήμερα τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 46χρονος αλλοδαπός και 34χρονος ημεδαπός αντίστοιχα διότι κατελήφθησαν να οδηγούν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα υπό την επίδραση οινοπνεύματος.