Αποχωρεί από το “τιμόνι” των Μπακς ο Ρίβερς

Σε μια νέα «εποχή» φαίνεται ότι μπαίνουν οι Μιλγουόκι Μπακς ύστερα από την ολοκλήρωση της απογοητευτικής σεζόν 2025-26 στο ΝΒΑ, κατά την οποία με ρεκόρ 32 νίκες-50 ήττες δεν μπόρεσαν καν να διεκδικήσουν θέση στο Play-In Tournament…. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρει το ESPN και ο Σαμς Σαράνια, ο Γκλεν «Ντοκ» Ρίβερς θα αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των «ελαφιών» και η ομάδα θα αναζητήσει τον τρίτο προπονητή της μέσα σε μια τριετία.

Οι Μπακς θα καταβάλουν στον Ρίβερς τις αποδοχές του για τη σεζόν 2026-27, ενώ οι δύο πλευρές συζητούν το αν ο 64χρονος προπονητής θα μεταπηδήσει σε ρόλο συμβούλου εντός του οργανισμού. Έτσι, αρχίζει ένα καλοκαίρι αλλαγών για την ομάδα, καθώς ο Ρίβερς είχε ρεκόρ 97-103 στις τρεις σεζόν του στο Μιλγουόκι, με τους Μπακς να αποκλείονται δύο φορές στον πρώτο γύρο των πλέι οφ και φέτος να μην συνεχίζουν στην post season. Πηγές της ομάδας ανέφεραν ότι υπήρχε μια αποσύνδεση μεταξύ του Ρίβερς και των παικτών καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών που ενόχλησαν τα αποδυτήρια.

Ο Ρίβερς ανέλαβε τα «ηνία» των Μπακς στα τέλη Ιανουαρίου του 2024, αντικαθιστώντας τον Εϊντριαν Γκρίφιν, ο οποίος είχε ρεκόρ 30-13 πριν απολυθεί. Ο Ρίβερς οδήγησε τα «ελάφια» σε ρεκόρ 17-19 έως το τέλος της σεζόν 2023-24, ενώ το Μιλγουόκι είχε απολογισμό 48-34 στην πρώτη «φουλ» σεζόν του έμπειρου προπονητή, την αγωνιστική περίοδο 2024-25. Αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών των κορυφαίων παικτών του σε κάθε σεζόν, με τους Ντέιμιαν Λίλαρντ και Γιάννη Αντετοκούνμπο να χάνουν αγώνες στα πλέι οφ του 2024 και του 2025, ενώ ο “Giannis” ήταν υγιής για μόλις 36 παιχνίδια την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Ο Ρίβερς είναι ο έκτος προπονητής όλων των εποχών στο NBA με τις περισσότερες νίκες στην κανονική περίοδο και ο τέταρτος με τις περισσότερες νίκες στα πλέι οφ στην καριέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος «έσπασε» το σερί των Μπακς, οι οποίοι μετρούσαν εννέα διαδοχικές παρουσίες στην post season, με το Μιλγουόκι να μην έχει νικήσει σε σειρά πλέι οφ από το 2022.

Τα «ελάφια» κατέκτησαν το πρωτάθλημα του 2021 υπό την τεχνική καθοδήγηση του Μάικ Μπουντενχόλζερ, ο οποίος είδε την «πόρτα της εξόδου» το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ