Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών και ποδοσφαιριστών σε αγώνα στη Θεσσαλονίκη

THESTIVAL TEAM

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα στον Α.Ο. Λαγκαδά και στην Α.Ε. Φιλύρου για την Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ.Μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, στο ημίχρονο του αγώνα οπαδοί της ομάδας του Λαγκαδά επιτέθηκαν σε παίκτες του Φιλύρου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας από αυτούς.

Ο Α.Ο. Λαγκαδά καταγγέλλει ότι φίλαθλος της ομάδας του δέχτηκε επίθεση από άτομα της αντίπαλης πλευράς.

Η σύρραξη γενικεύτηκε. Για αρκετά λεπτά οι δύο πλευρές συμπλέκονταν άγρια. Αστυνομικοί της Ασφάλειας ειδοποίησαν κλιμάκιο της ΟΠΚΕ για να επέμβει. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ η ένταση είχε εκτονωθεί. Ο προπονητής της Α.Ε. Φιλύρου απείλησε με αποχώρηση της ομάδας του λόγω των επεισοδίων. Στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και η αναμέτρηση συνεχίστηκε.

Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο, ωστόσο αμαυρώθηκε από τη συμπλοκή του ημιχρόνου.

Θεσσαλονίκη

